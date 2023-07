L’oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 26 luglio 2023, rivelato sulle frequenze di Radio LatteMiele, invita come sempre a non credere alle previsioni, ma a verificarle.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 26 luglio 2023

Ariete: occhio all’amore perché non è questa la giornata giusta per affrontare i problemi di cuore. Sul lavoro c’ è qualcosa che non quadra, cerca di capire di cosa si tratta.

Toro: qualche discussione in amore, ma evita di polemizzare. Sul lavoro è meglio non restare fermi, ma far valere le proprie idee.

Gemelli: la giornata favorisce i rapporti personali. Per i single ci sono nuovi incontri in vista, mentre chi è impegnato dovrebbe capire cosa vuole davvero e agire di conseguenza. Cambiamenti anche nel lavoro, con opportunità che vanno colte al volo.

Cancro: previsioni buone sia in amore che sul lavoro. In questo periodo ti senti molto forte e gli astri sono dalla tua parte. In amore sei protetto dalla Luna, mentre nel settore professionale sono favorite le nuove collaborazioni.

Leone: non è la giornata giusta per te, quindi cerca di essere calmo e diplomatico. In amore cerca di risolvere le polemiche con tranquillità, mentre sul lavoro porta avanti con fermezza le tue idee.

Vergine: in amore devi risolvere le questioni rimaste in sospeso cercando di mantenere la calme, mentre sul lavoro c’è qualche cambiamento da affrontare.

Bilancia: dopo settimane stressanti è ora di recuperare. Sul lavoro qualcuno ha provato a metterti in difficoltà, mentre in amore devi aprirti al dialogo. Le critiche e le polemiche devono necessariamente essere evitate. Soddisfazioni in arrivo.

Scorpione: mercoledì 26 luglio 2023 non è la tua giornata. Sei nervoso, ma cerca di non farti prendere dal nervosismo. Ci sono problemi da affrontare, ma nulla di impossibile. Sul lavoro ci sono nuovi progetti in arrivo.

Sagittario: in questo momento gli astri sono dalla tua parte, quindi è il momento di agire. In amore devi fare un po’ di chiarezza, ma se sei single guardati intorno. Sul lavoro sono previste novità interessanti.

Capricorno: attenzione alle cose private, alla famiglia e all’amore. Sul lavoro potrebbe esserci un trasferimento in vista, mentre in amore devi capire cosa vuoi davvero.

Acquario: risolvi i problemi con il partner senza ingigantire le discussioni. Nel weekend non mancheranno le energie, quindi organizza qualcosa di divertente. Occhio ai cambiamenti sul lavoro.

Pesci: in questo momento della tua vita hai bisogno di certezze. In amore hai la Luna dalla tua parte, quindi puoi permetterti passi avanti. Ottimo anche il settore lavorativo, dove riuscirai a portare avanti le tue idee.