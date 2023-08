Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno per lunedì 21 agosto

Paolo Fox ha pubblicato, come di consueto, le previsioni astrologiche per la giornata. Cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale? Come andranno lavoro, amore e finanze? Ecco cosa ci si deve aspettare da questo lunedì 21 agosto.

Paolo Fox di oggi, le previsioni per lunedì 21 agosto

Ariete: ci sono delle tensioni nell’aria soprattutto in ambiente lavorativo, fate attenzione. È tutta colpa di una grande stanchezza e di qualche cambiamento improvviso da dover affrontare. Cercate di non cedere alla rabbia e in amore state attenti alle complicazioni.

Toro: questo è un oroscopo importante ed entro la fine dell’anno arrivano belle soddisfazioni quindi pazientate. Attenzione alla sfera economica e in amore si potrà risolvere un problema.

Gemelli: siete un po’ sottotono e potreste arrabbiarvi per un nulla. Attenzione alle discussioni con gli amici e in famiglia dove il clima è abbastanza agitato. In amore è meglio parlare solo se sentite che sia strettamente necessario.

Cancro: siete favoriti dalle stelle e sono belle giornate per voi. C’è ancora un po’ di stanchezza ma le cose vanno decisamente meglio rispetto all’ultimo periodo. Venere è neutrale quindi non aspettatevi grandi emozioni.

Leone: questa giornata vi vede un po’ più reattivi del solito con Venere che porta belle emozioni dopo un periodo agitato. Fate attenzione solo ai soldi che creano qualche problema.

Vergine: la luna è nel vostro segno zodiacale insieme a Marte. In generale, state facendo tante cose quindi potrebbe esserci un po’ di stanchezza ma iniziate a fare piani per il futuro. In amore bisognerà ritrovare la passione.

Bilancia: dovete aspettare per affrontare situazioni spinose. C’è un po’ di stanchezza fisica ma bisogna ritrovare un po’ di benessere ed equilibrio. Ultimamente sul lavoro siete molto meno pensierosi, menomale.

Scorpione: dopo giorni un po’ tormentati arriva il momento di ripartire alla grande. Questo giorno porta belle notizie e tanta voglia di fare. I sentimenti, però, vivono un momento di tensione.

Sagittario: anche se la luna è contraria questa giornata sarà comunque bella. Bene per gli incontri che sono fortunati e attenzione a qualche disguido con il partner di lunga data.

Capricorno: in questo momento avete una grande voglia di amare e le stelle vi premiano. Se non avete ancora trovato l’anima gemella, iniziate a guardarvi intorno. Marte in ottimo aspetto vi dà una bella carica.

Acquario: le cose da fare sono tante e in questi giorni è come se non sopportaste più nulla e nessuno. È un periodo agitato e in amore c’è ancora qualche dubbio.

Pesci: non è colpa vostra, ma in questi giorni c’è un po’ di tensione nell’aria. In questo periodo state affrontando diversi cambiamenti in vista dell’autunno ma arriveranno presto belle soddisfazioni. La luna opposta vi rallenta un po’ quindi meglio fare tutto con molta calma. Non abbiate fretta, piano piano inizierete a togliervi dei sassolini dalla scarpa.