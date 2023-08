Paolo Fox ha rivelato nel suo oroscopo cosa accadrà oggi 7 Agosto alle persone nate sotto i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L’oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per lunedì 7 agosto

Sagittario: Il Sagittario deve dimenticare il solito sè stesso. In amore, ci sarà presto una fase abbastanza intensa e coinvolgente. A lavoro, ci potrebbe essere qualche sfida ma niente che non si possa gestire. Le finanze sembrano stabili anche se con un leggero rischio di variazioni improvvise. Per quanto riguarda la fortuna… beh, meglio portarsi un quadrifoglio in tasca! L’energia è un po’ altalenante: deve essere equilibrata al meglio.

Capricorno: La tua compatibilità con gli altri sembra alquanto ballerina in questo periodo e l’equilibrio interiore potrebbe non essere il tuo forte ora. Nonostante ciò, le tue finanze sembrano essere un po’ incerte quindi occhio ai tuoi investimenti. In amore le cose sono altalenanti ma in carriera… wow! Stai dando il massimo e si vede!

Acquario: L’Acquario può aspettarsi una fase di alti e bassi, ma niente paura! La tua energia ed equilibrio interiore ti sosterranno nei momenti difficili. In amore potrebbero esserci dei problemi di comunicazione, ma la tua saggezza saprà guidarti verso la soluzione giusta. Sebbene le finanze possano sembrare in bilico, il tuo intuito non ti tradirà mai.

Pesci: Hai un’energia che farebbe invidia a una centrale elettrica. Puoi sentire un po’ di tensione nelle tue finanze, ma niente paura, alla fine tutto si risolverà. In amore potresti avere qualche problema di compatibilità con l’amore della tua vita, ma la tua forte intuizione ti aiuterà a superarlo. La salute è leggermente instabile quindi non esagerare con le abbuffate o i ritmi frenetici del lavoro.

Cosa accadrà agli altri segni?

Ariete: La tua compatibilità con gli altri sembra essere un po’ in bilico. Sembra che tu stia lottando per adattarti a certe situazioni e questo potrebbe causare qualche tensione nelle relazioni. A livello di carriera, le cose potrebbero non andare esattamente come previsto ma tieni duro.

Toro: Le tue finanze sono in ottima forma, ma stai attento ai piccoli contrattempi che potrebbero insorgere nel tuo percorso lavorativo. Sebbene la tua energia sembri essere ai massimi livelli, non dimenticare di prenderti cura della tua salute fisica e mentale. In amore potrebbe esserci qualche altalena di emozioni, ma niente che tu non possa gestire grazie alla tua innata saggezza.

Gemelli: La tua carriera sembra essere in una fase di crescita, ma attento a non lasciarti sopraffare dall’entusiasmo. La fortuna è dalla tua parte, sfruttala! Il tuo amore potrebbe riservarti qualche sorpresa: cerca di mantenere l’equilibrio interno. Le tue finanze vanno bene, ma un po’ più di saggezza nelle decisioni non guasterebbe mai. E ricorda che la tua energia è il tuo punto forte!

Cancro: Le tue abilità di comunicazione sono in alto e basso come un’altalena. Non preoccuparti troppo però, le parole giuste arriveranno al momento giusto. Il tuo equilibrio interno è piuttosto buono, continua così! L’amore sembra essere una montagna russa, ma ricorda che ogni salita ha la sua discesa. La tua carriera potrebbe avere bisogno di un po’ più attenzione da parte tua mentre le tue finanze stanno andando alla grande!

Leone: Questa settimana sarà per voi una settimana d’oro sotto tutti i punti di vista: da un lato, riceverete grandi riconoscimenti e soddisfazioni sul lavoro, e potreste anche ottenere una bella ricompensa. Godetevi questo momento positivo senza rovinarlo con comportamenti rischiosi e impulsivi o con il desiderio di ottenere un vantaggio sugli altri.

Vergine: Attenzione all’amore! Le relazioni sono diventate troppo routinarie e monotone, quindi è necessario cercare una scossa (anche piccola in un rapporto che è andato male) o un legame più profondo.

Bilancia: Serve più equilibrio nella vostra vita sentimentale. La comprensione reciproca e la semplice cooperazione non funzionano per alcune coppie. Se la situazione è grave o meno dipende dalla singola storia, ma in generale l’area emotiva ha bisogno di avere più spazio e qualità.

Scorpione: Agosto sarà un mese di verità per i nati sotto questo segno, soprattutto nella vita professionale. Molti dovranno prendere decisioni importanti sul lavoro. Pensate bene prima di agire. Prendete tempo, perché da questo dipende la vostra vita futura. L’amore vi darà forza e fiducia e potreste sentire l’intensità di una relazione sentimentale o (per i single) un maggiore desiderio di uscire e conoscere gente.