Oroscopo Paolo Fox, i segni più fortunati dal 13 al 19 febbraio

Domenica significa la fine di una nuova settimana, ma è soprattutto il giorno nel quale ci si proietta su ciò che dovremo aspettarci nella settimana successiva.

Come sempre Paolo Fox, nel suo consueto oroscopo pubblicato su DiPiù tv e che qui riportiamo liberiamente, ci svela quali sfide attenderanno i segni dello zodiaco. Non ci resta che scoprirlo.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 13 al 19 febbraio

Ariete

Bene in amore per i nati sotto il segno dell’Ariete. Chi appartiene a questo segno potrà lasciarsi andare un po’ di più.

Buone prospettive in vista della giornata di San Valentino. Occhio sul lavoro: prestate attenzione alle prossime decisioni che prenderete. Avete tante cose a cui badare.

Toro

Settimana non semplice per i Toro. In amore gli incontri saranno favoriti, anche se particolare attenzione dovrà essere prestata alla giornata di San Valentino. Occhio anche sul lavoro: sarete chiamati a qualche spesa per la casa, ma è necessario proseguire per la vostra strada.

Gemelli

Attenzione anche per il segno dei Gemelli. Avete fatto la conoscenza con qualcuno che tuttavia potrebbe non aver rispettato le vostre aspettative. Giornata complicata anche per San Valentino, mentre sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti. Fissate bene la vostra rotta!

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro portrebbero essere pronti a vivere belle emozioni. Cercate di evitare di pensare al passato: proseguite per la vostra strada. Occhio anche al lavoro: il 2022 non si è chiuso in modo proprio positivo e cercate di pazientare un po’.

Leone

Anche il segno del Leone avrà il suo bel da fare. Venere presto inizierà a transitare, ma occhio a non impegnarvi in una storia a voi non congeniale. Per ciò che riguarda l’aspetto lavorativo ci sono senz’altro buone opportunità, tuttavia potrebbe essere tempo di fare qualche sacrificio.

Vergine

Ottime prospettive per il segno della Vergine. Vi state dedicando a qualcuno e in vista del giorno di San Valentino state cercando tranquillità.

In amore potrebbe essere il momento di lasciarsi andare. Bene anche sul lavoro e le soddisfazioni sicuramente non mancano, ma la stanchezza si sta facendo sentire. Cercate di riposare un po’.

Bilancia

Periodo impegnativo per il segno della Bilancia. In amore non sopportate l’ipocrisia. Vi sentite tuttavie più forti. Aspettate almeno un po’ a giudicare una storia in modo positivo. Grandi impegni sul lavoro: le responsabilità sono molte per cui prestate attenzione alla pianificazione.

Scorpione

Prospettiva non proprio top per gli Scorpione. In amore stareste cercando di fare colpo su qualcuno, ma i ritorni di fiamma potrebbero essere dietro l’angolo. Sul lavoro è necessario portare pazienza e mantenere la calma.

Sagittario

Una settimana positiva attende il segno del Sagittario. La Luna sostiene i nati sotto questo segno e il giorno di San Valentino potrebbe riservarvi delle belle sorprese. Sul lavoro proseguite sulla vostra strada e datevi da fare, anche se avrete qualche dubbio.

Capricorno

I nati sotto questo segno saranno chiamati a prendere delle decisioni in amore. Sul lavoro potreste accusare della stanchezza, ma le soddisfazioni non mancheranno. Belle prospettive per il mese di maggio!

Acquario

Gli Acquario nei prossimi giorni saranno favoriti sul lato sentimentale anche se sarà necessario evitare di essere troppo sicuri di qualcosa. Sul lavoro ci saranno belle proposte, ma attenzione al portafogli e alle scelte che sarete chiamati a prendere.

Pesci

I Pesci potranno contare sul sostegno di Venere che rimuove ogni dubbio. Dovrete invece attendere il 15 febbraio per festeggiare San Valentino con la persona a voi più cara. Sul lavoro avrete a che fare con qualche criticità, specie in questa fase dove gli obiettivi fissati sono tanti.