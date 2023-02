Oroscopo Paolo Fox, i segni più fortunati dal 6 al 12 febbraio

Terminato il weekend è finalmente arrivato il momento di riprendere la nostra quotidianità.

Il mese di febbraio è infatti entrato nel vivo e ben presto si avvicinerà San Valentino. Questi potrebbero rivelarsi giorni particolarmente sfidanti dove le novità e le sorprese non mancheranno. A questo punto la domanda è una sola: cosa potremmo aspettarci nei prossimi giorni? Come sempre ce lo svela Paolo Fox nell’oroscopo dal 6 al 12 febbraio pubblicato dal settimanale DiPiù Tv e qui riportato liberamente.

Paolo Fox, l’oroscopo segno per segno 6-12 febbraio

Ariete

Per gli Ariete la settimana si preannuncia essere molto positiva sia in amore, grazie alla complicità di Venere, sia sul lavoro dove le buone intuizioni sono sicuramente molte. Bene così!

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, la settimana potrebbe essere impegnativa. In amore c’è della diffidenza, probabilmente perché il legame con quella persona non rispetta le vostre aspettative. Attenzione anche la lavoro: sarà necessario fare attenzione al portafogli.

Gemelli

Giorni non proprio semplici per i Gemelli. Sul lato sentimentale siete un po’ dubbiosi. Aria di incomprensioni anche sul lavoro: vi consigliamo di fare attenzione alle prossime mosse e pianificare al meglio.

Cancro

In amore il segno del Cancro vorrà lasciarsi andare un po’ di più. Per chi si sta lasciando dietro una vecchia storia è il momento di chiudere la porta definitivamente. Portate pazienza sul lavoro: ci sono poche certezze, ma da maggio la situazione potrebbe migliorare.

Leone

Per i Leone potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo in amore specie per via della gelosia. Siate meno orgogliosi, soprattutto se avete a che fare con un nato sotto il segno dello Scorpione. Attenzione anche al lavoro: se avete qualcosa da chiarire fatelo entro maggio.

Vergine

Attenzione ai sentimenti per il segno della Vergine questo per via di Venere che si trova in opposizione. Momento ottimale sul lavoro, ma sarà necessario affrontare qualche sfida.

Le belle notizie non tarderanno ad arrivare.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia devono proseguire per la loro strada, specie dopo un periodo di crisi affrontato negli ultimi mesi. Per ciò che concerne il lavoro, state accusando della fatica in più e dovrete portare pazienza prima di raccogliere i frutti.

Scorpione

Il segno dello Scorpione può lasciarsi andare per ciò che riguarda i sentimenti. Prestate attenzione ai legami con Acquario e Leone dove potrebbero esserci degli alti e bassi. Occhio anche sul lavoro: rischiare potrebbe portare bene, ma è necessario essere prudenti, specie dopo maggio.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario devono prestare qualche attenzione in più. Chi è single non è in cerca di una nuova storia, ma è raccomandato prestare attenzione agli errori commessi in passsato. Bene sul lavoro dove ci sono senz’altro molti progetti. Giove è con voi.

Capricorno

Settimana positiva per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore sarà possibile lasciarsi andare, grazie alla complicità di Venere. Sul lavoro ci sono cambiamenti all’orizzonte, ma attenzione a chi è invidioso di voi.

Acquario

In amore il segno dell’Acquario sente la necessità di riflettere bene su come muoversi. Attenzione nel weekend perché potrebbe esserci qualche incertezza. Occhio anche sul lavoro: entro maggio potrete concretizzare, specie se siete alla ricerca di risposte. Ciò che non vi porta beneficio dovrà essere chiuso.

Pesci

Per i nati sotto il segno è arrivato il momento di intrecciare nuovi legami. Avvertite stanchezza sul lavoro: rallentare i ritmi e staccare la spina dalla frenesia di tutti i giorni potrebbe giovarvi.