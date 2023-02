Oroscopo Paolo Fox, i segni top e flop dal 20 al 26 febbraio

Stiamo entrando ufficialmente nella fase conclusiva del mese di febbraio…

San Valentino è stato archiviato e martedì grasso è vicinissimo. La domanda che ci si pone come sempre è: cosa ci riserveranno le stelle dello zodiaco? Ce lo ha rivelato Paolo Fox nel consueto oroscopo dal 20 al 26 febbraio riportato liberamente da DiPiù TV.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 20 al 26 febbraio

Ariete

Settimana davvero promettente per i nati sotto il segno dell’Ariete. Grazie al sostegno di Venere sarà possibile lasciarsi andare in amore e fare nuove e interessanti conoscenze.

Bene anche il lavoro: Giove transita nel vostro segno, quindi cercate di sfruttare l’occasione!

Toro

I Toro in questi giorni dovranno prestare attenzione. Per ciò che riguarda i sentimenti sarà necesario dissipare dei dubbi, tenendo conto che non avete più molta voglia di dedicare del tempo a chi vi non considera. C’è della tensione anche sul lavoro: avete senz’altro energia da vendere, ma in questo momento non dovete perdere la bussola.

Gemelli

Il segno dei Gemelli deve fare attenzione a non rispondere alle provocazioni e, sul fronte dei sentimenti, cercare di passare sopra a determinate questioni. Situazione positiva sul lavoro: il momento è propizio per iniziare nuovi progetti. Ora sta a voi seguire il vostro “sesto senso”.

Cancro

Non saranno giorni facili per i Cancro. Sappiate che se state iniziando una nuova storia, sarà per voi importante, anche se potreste a volte essere un po’ tesi.

Occhio al lavoro: le cose miglioreranno, ma dovrete pazientare un pochino.

Leone

Sono giorni molto interessanti per i Leone. I nati sotto questo segno potranno lasciarsi andare in amore. Cambiamenti in positivo anche sul lavoro. Proseguite sulla vostra strada. Giove transita sul vostro segno.

Vergine

Il segno della Vergine sta vivendo giorni tutt’altro che semplici. In amore faticate a scegliere quale strada prendere, forse per via dei numerosi impegni sul lavoro.

Proprio per ciò che riguarda quest’ultimo aspetto, avvertite della stanchezza. Attenzione perché entro giugno siete chiamati a fare delle scelte importanti. Fate luce dentro di voi: solo così potrete organizzarvi al meglio.

Bilancia

Anche i nati sotto il segno della Bilancia dovranno prestare qualche attenzione in più. Le storie d’amore che sono nate da poco potrebbero essere messe a dura prova a causa della gelosia. Siete inoltre tesi e nervosi. Giove è in opposizione, ma in questa fase è importante essere ottimisti.

Scorpione

Bene in amore per gli Scorpione, anche potrebbe essere necessario prestare attenzione ai legami con Toro e Acquario. Sul fronte lavorativo si sono verificate delle incomprensioni. Questo è il momento per il confronto e i chiarimenti.

Sagittario

Ottimo periodo per i Sagittario. In amore ci si potrà lasciare andare e ci sono belle novità in arrivo. Sul lavoro va molto bene ed entro la metà del 2023 potrebbe arrivare una piacevole sorpresa.

Capricorno

Sono giorni un po’ critici sul lato sentimentale per i nati sotto il segno del Capricorno, forse perché avete avuto a che fare con una delusione. Anche sul lavoro le cose faticano ad andare avanti come desiderate. Probabilmente qualcuno non fa ciò che chiedete. Il prossimo passo è cercare di capire come muoversi.

Acquario

Il segno dell’Acquario, grazie alla vicinanza di Venere, potrà lasciarsi andare in amore già dal 20 di febbraio. Bene sul lavoro: per voi arriveranno senz’altro buone opportunità.

Pesci

Occhio ai Pesci: in questi giorni dovrete prestare attenzione a chi la pensa diversamente da voi, questo perché il segno di Venere si sta allontanando dal vostro segno. Bene sul lavoro: le opportunità non tarderanno ad arrivare e anche il cielo è positivo.