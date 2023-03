Oroscopo Paolo Fox, i segni top e flop dal 6 al 12 marzo

Febbraio si è concluso e pian piano le fredde giornate stanno lasciando il posto alla primavera. Questo mese di marzo, appena iniziato, ha ancora molto da dire come tante saranno le sfide e le sorprese che ci potrebbero riservare le stelle nei prossimi giorni. Cosa accadrà dunque?

Procediamo senza indugio con l’oroscopo di Paolo Fox pubblicato nel settimanale DiPiù Tv e che qui riportiamo liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 6 al 12 marzo

Ariete

La settimana inizia in modo interessante per gli Ariete. Saranno infatti giorni proficui per gli incontri, quindi evitate di chiudervi in voi stessi. Bene il lavoro anche se potreste accusare della stanchezza. Le belle novità non tarderanno ad arrivare.

Toro

Sono giorni positivi anche per i nati sotto il segno del Toro: per ciò che riguarda i sentimenti è davvero un buon cielo e grazie al sostegno di Venere a partire dalla metà di di marzo un legame potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Occhio sul lavoro: siete senz’altro pieni di idee, tuttavia fate attenzione al portafogli ed evitate le discussioni.

Gemelli

Attenzione ai Gemelli. Sul fronte dei sentimenti è bene mantenere la serenità specie se siete un po’ tesi e dubbiosi, tuttavia già da aprile un’amicizia potrebbe tramutarsi in qualcosa di più. C’è della confusione anche sul lavoro: le sfide non mancano e non avete paura di affrontare i cambiamenti.

Cancro

Settimana impegnativa per i Cancro. Cercate di non guardare le cose in negativo: Mercurio vi sostiene e anche per voi l’amicizia potrebbe fiorire e diventare qualcosa di più. Attenzione alla giornata del 10 marzo: ci sono tensioni nell’aria. Sul lavoro Giove è in opposizione quindi occhio alle decisioni che prendete. Chi ha lasciato delle questioni da parte dovrà chiarirle entro metà aprile.

Leone

Settimana positiva per il segno del Leone. In amore ci si può lasciare andare, specie nella giornata del 12 marzo. Bene anche il rapporto con Sagittario e Ariete anche se a breve sarete chiamati a prendere una decisione. Attenzione al lavoro: per voi arriveranno presto progetti importanti. Entro l’inizio di maggio dovrete concludere un accordo.

Vergine

Settimana non facile per i Vergine. Avete dovuto rinunciare ai vostri sentimenti. Potrete contare sul sostegno di Venere a partire dalla metà di marzo. Cercate di pazientare un po’. Bene sul lavoro: le occasioni vanno cercate, ma presto arriveranno novità.

Bilancia

Giorni impegnativi per la Bilancia. Anche per i nati sotto questo segno sarà necessario restare sereni in amore, specie se pensate che chi vi è vicino non è sincero con voi. Situazione a rilento sul lavoro, quindi occhio al vostro portafogli. Ad ogni modo all’inizio di questa settimana avrete le idee più chiare sulle prossime mosse.

Scorpione

Giorni molto buoni per gli Scorpione anche se in amore è necessario fare immediata chiarezza specie se ci sono dei conflitti. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai legami che nascono in questi giorni. Sul lavoro ci saranno delle novità, andate avanti senza indugio.

Sagittario

Cielo molto interessante per i Sagittario: in amore volete lasciarvi andare anche se in questa fase tenere a bada le discussioni. Sul lavoro c’è chi dovrà fare qualche recupero e chi dovrà intraprendere qualcosa di nuovo!

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno prestare qualche attenzione in più in amore, soprattutto da metà marzo. Evitate di prendere decisioni troppo affrontate anche se la voglia di innamorarsi è tanta. Periodo molto impegnativo sul lavoro per via dei tanti progetti, ma anche dei cambiamenti in atto. Anche in questo caso è meglio riflettere bene.

Acquario

Settimana molto buona per gli Acquario. In amore, chi è single può lasciarsi andare perché presto inizierà qualcosa di bello. Interessanti inoltre i legami con Gemelli e Sagittario. Altrettanto bene anche sul lavoro: il cielo è positivo, a entro i primi maggio dovrà essere finalizzato un accordo.

Pesci

Per i nati sotto questo segno un amore promette di diventare qualcosa di speciale. Favoriti gli incontri grazie anche alla vicinanza di Saturno. Attenzione perché dovrete chiudere la porta al passato. Sul lavoro la voglia di mettersi in discussione è tanta: non fermatevi!