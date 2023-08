L’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 18 agosto 2023, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: le novità per i segni zodiacali del 18 agosto

Ariete: Le storie nate negli ultimi giorni sono importanti e chi ha raggiunto un plateau vorrà ritrovare la pace o semplicemente divertirsi. Anche se la storia è finita, sarà sostituita. È un periodo di rinnovamento. L’impossibile non può essere reso possibile, quindi non pretendete l’irraggiungibile.

Toro: Negli ultimi mesi avete vissuto una situazione un po’ tesa e particolare per quanto riguarda la vostra famiglia. Giove è l’elemento di forza che alla fine vi rimetterà in piedi. Tuttavia, il fatto di dover rivedere tutte le situazioni lavorative e familiari e di dover trovare soluzioni concrete a problemi sorti all’improvviso ha generato per qualche tempo un forte stress.

Gemelli: C’è troppo da fare e poco tempo per farlo, quindi ci saranno piccoli ritardi oggi e domani mattina. In generale, Marte e Mercurio sono in cacofonia, quindi ogni giorno ci sono problemi che non vanno per il verso giusto, oppure dovete trovare soluzioni a problemi che arrivano all’improvviso. Se avete al vostro fianco un partner dalla personalità volubile, potreste cercare di evitare le polemiche. Al lavoro, è il momento di essere critici e ciò che sentite potrebbe non piacervi.

Cancro: Oggi e domani mattina la situazione è interessante dal punto di vista astrologico. Se ci sono questioni poco chiare nella vostra vita familiare o sentimentale, potrebbero diventare più chiare sabato e domenica. Pertanto, vi invitiamo a chiarire subito. Il Cancro non cercherà di apportare grandi cambiamenti nella vostra vita quest’anno. Se hanno l’amore, lo proteggeranno; se non ce l’hanno, faranno del loro meglio per trovarlo.

Leone: Venere è nel vostro segno, quindi non volete che l’amore si blocchi, ma ci sono aspetti contrastanti da superare. La gelosia o l’infedeltà possono indurre chi vi circonda, se non voi stessi, a ripensarci. Al lavoro, i disaccordi sui gruppi o sulle linee d’azione potrebbero aver già ceduto.

Vergine: Mercurio e Marte transitano molto vicini al vostro segno zodiacale, quindi è facile sapere cosa fare. Potreste arrabbiarvi se un partner lavorativo o sentimentale non capisce i vostri problemi o non ascolta le vostre richieste; dal 23 agosto il lavoro riprenderà e le amicizie saranno messe alla prova.

Bilancia: La giornata di oggi porta chiarezza mentale e la Luna da sabato a domenica dovrebbe farvi vivere qualcosa di bello. Se dovete rimandare una scelta, è solo perché non sentite di essere in uno stato mentale perfetto in questo momento.

Scorpione: Il fine settimana è positivo e la Luna entrerà nel vostro segno martedì. Dalla fine del mese avrete già acquistato qualcosa di nuovo o iniziato un progetto.

Sagittario: In questa giornata sarete un po’ frustrati solo perché il vostro fisico è un po’ diminuito, ma niente di grave. È chiaro che l’amore paga un prezzo, e a proposito di pagare un prezzo, dovete risolvere alcuni dubbi e incertezze finanziarie che sono sorti negli ultimi mesi. Con Marte e Mercurio in cacofonia, avrete bisogno di soldi.

Capricorno: Questo è un anno molto importante e non è esagerato dire che le scelte decisive determineranno i prossimi anni. Sul lavoro, possono tornare a fare ciò che amano e tornare in campo dopo un periodo complicato. Il Capricorno è un segno che vuole essere affermato e l’ambizione deve essere in qualche modo premiata nella vita.

Acquario: Se volete sposarvi o andare a vivere insieme, dovete riflettere bene su quello che state facendo. Anche se c’è un grande amore, potreste non essere in grado di permettervelo finanziariamente, quindi dovete sistemare le cose che riguardano la vostra casa. Questo vale anche per chi è sposato da molto tempo. La relazione potrebbe aver fatto il suo corso e potrebbero aver bisogno di sperimentare nuove emozioni.

Pesci: Ci sono momenti della serata in cui potreste sentirvi un po’ a disagio o stanchi, quindi non prendetevela comoda. Se dovete uscire o viaggiare, pianificate bene o potreste arrivare in ritardo. Ancora una volta, questi sono mesi importanti per riorganizzare la vostra vita, apportare cambiamenti positivi al vostro lavoro e pensare al futuro. Chi ha grandi progetti per la casa e i figli potrebbe sentirsi solo di fronte a certe sfide.