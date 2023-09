Come ogni mattina, anche oggi, lunedì 11 settembre, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ciecamente alle sue previsioni, ma a verificarle.

L’oroscopo di Paolo Fox: cos’hanno in serbo le stelle per oggi lunedì 11 settembre?

Ariete: Segnali confortanti in campo amoroso e sentimentale, mentre ci sarà qualche problema sul lato lavorativo. Cura la forma, perché Marte in opposizione ultimamente ti ha creato problemi.

Toro: La Luna era dissonante e per questo l’inizio settimana si è rivelato molto faticoso. Adesso, però, le cose possono migliorare soprattutto in ambito lavorativo. Comincia a pensare ad un nuovo progetto sentimentale.

Gemelli: La favorevole Luna suggerisce di rafforzare i rapporti personali: c’è una strada che dovrebbe farvi capire, nelle prossime settimane, l’importanza di alcune persone (in amicizia e in amore). Questo è un momento importante in un anno per voi importante.

Cancro: In ambito amoroso le cose non vanno benissimo, ma per il resto sei in un momento positivo e andrà avanti così anche nei prossimi mesi fino all’inizio del 2024.

Leone: In amore Venere promette qualcosa di buono, ma non metterti sul piedistallo. n ambito professionale sarà il caso di fare piccoli passi per volta, darsi scadenze nel breve periodo e fare delle scelte per andare avanti.

Vergine: l’inizio di questa settimana porta pace interiore. Settembre si presenta per voi come un mese molto interessante, con menzione particolare per coloro che vogliono riattivare la sfera sentimentali e, in ambito professionale, per quelli che hanno un’attività in proprio.

Bilancia: in tempi recenti molti si sono liberati di pesi che da tempo avevano dentro, creando inevitabilmente un po’ di scompiglio. Hai detto quello che pensavi e non tutti hanno apprezzato. Per i rapporti di coppia è previsto un prossimo momento di superamento di una crisi.

Scorpione: In questo momento vi serve pazienza sia in ambito professionale sia in ambito amoroso. Per coloro che hanno dovuto affrontare grosse spese sarebbe meglio rimanere più attenti almeno fino alla giornata di mercoledì.

Sagittario: Ci sono tante cose da fare in amore, Venere è dalla vostra parte e i rende più affascinanti. Attenzione, da questo punto di vista, soprattutto al prossimo fine settimana.

Capricorno: i progetti non mancano e le idee sono intriganti, ma bisogna faticare un po’ per portarli a compimento. Pazienza, dunque: la precarietà non vi entusiasma, ma troverete in supporto una buona forza interiore. I successi arriveranno, ma bisogna crederci.

Acquario: Non collaborate più ormai da qualche tempo con le stesse persone e avete continua voglia di novità. Per chi ha un grande amore tra poco ci sarà bidogno di fare una scelta importante, ma attenzione: Venere è opposta.

Pesci: Impegni e dubbi per voi in questi giorni. Sole e Mercurio sono in opposizioni ed indacano che ci sono lunghe trattative da chiudere. Devi restare più sereno e non farti influezare dalle energia negative che potrebbero girare intorno a te.