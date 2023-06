Archiviato maggio, è arrivato finalmente il mese di giugno e con esso l’estate. Come sempre sono diverse le sfide e le novità che attendono i segni dello zodiaco. A svelarci cosa ci riserveranno le stelle è l’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox. Le previsioni contenute in questo oroscopo dal 12 al 18 giugno sono state pubblicate dal periodo DiPiù tv e qui riportate liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 12 al 18 giugno

Ariete

Ci sono ottime opportunità per gli Ariete in amore. Per chi è alla ricerca dell’anima gemella è bene tenere a bada ogni diffidenza. Attenzione anche a chi si è lasciato alle spalle una storia perché potrebbe necessitare di svago e maggiori spazi. Bene anche sul lato professionale anche se questo è il momento di proseguire dritti sulla propria strada.

Toro

Situazione non semplice per i Toro. In amore è tempo di ripartenza anche se è necessario comprendere qual è il prossimo passo da fare. Occhio sul lavoro: le risorse finanziarie non sono molte per cui è importante salvaguardare ciò che si ha.

Gemelli

Settimana interessante per i Gemelli che possono godere in amore del passaggio di Mercurio. I sentimenti sono quanto mai vivi e state procedendo con prudenza. Bene invece sul lavoro nonostante Saturno sia in opposizione.

Cancro

Per i Cancro sono invece giornate critiche. In amore faticate ad aprirvi, nonostante siate alla ricerca di belle occasioni. Bene invece sul lavoro dove sono arrivate notizie positive: siate comunque prudenti.

Leone

Per i nati sotto il segno del Leone saranno invece giorni sfidanti: grazie al sostegno di Venere e Marte sarà possibile riaccendere i sentimenti. Attenzione sul lavoro. Non fermatevi ora: questi saranno per voi momenti cruciali.

Vergine

Per i Vergine la situazione sarà critica, specie in amore dove non siete alla ricerca di relazioni: ciò che vi serve tuttavia è più fiducia. Sul lavoro potete beneficiare di un ottimo cielo e presto arriveranno le risposte che cercavate. La creatività di sicuro non manca!

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono chiamati a prestare attenzione a diversi aspetti, sia sul lavoro che in amore. Proprio sul lato sentimentale potrebbe essere necessario lasciarsi alle spalle il passato. Per ciò che riguarda il lavoro è tempo di rimettersi in discussione: tutto andrà bene!

Scorpione

Anche per gli Scorpione questi non saranno giorni facili, specie in amore dove potrebbe esserci qualche criticità. Sul lavoro dovrete prendere delle decisioni che saranno cruciali. La via della prudenza è però essenziale.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario potrebbero avere più di qualche grattacapo. In amore. c’è un buon cielo e per questo motivo il tempo per propizio per fare nuovi incontri. Ottima situazione sul lavoro dove le opportunità sono tante e non faticheranno ad arrivare.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno affrontare qualche problema in amore, ma l’energia non vi manca. La situazione lavorativa è impegnativa e proprio per questo motivo forse è il momento di staccare: tutto andrà bene!

Acquario

Settimana interessante per gli Acquario: in amore è bene cercate di essere prudenti. Al contempo è importante prendere le decisioni con serenità senza farsi prendere dall’ansia. Sul lavoro la situazione è in stallo e il momento dell’attesa non sarà certo breve.

Pesci

Per i Pesci l’amore potrebbe essere stato lasciato da parte, forse a causa di problemi con i propri familiari: in questo fine settimana ci saranno ottime occasioni per ripartire. Bene sul lavoro dove la creatività è tanta: è molto importante valutare bene le decisioni che prenderete.