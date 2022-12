Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 19 al 25 dicembre: dubbi in amore per i Cancro

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 19 al 25 dicembre: dubbi in amore per i...

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 19 al 25 dicembre: dubbi in amore per i...

Poteva mai mancare l’inizio di una nuova settimana senza l’oroscopo di Paolo Fox? Certo che no.

Natale infatti è sempre più vicino e le sfide, ma anche le novità che attenderanno i segni dello zodiaco sono come sempre molte. Non ci resta dunque che mettere al bando i convenevoli e scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni. Qui le previsioni riportate in modo libero da DiPiù Tv dal 19 al 25 dicembre.

Oroscopo, le previsioni di Paolo Fox dal 19 al 25 dicembre

Ariete

In amore potreste nutrire dei dubbi, forse perché provate dei sentimenti verso qualcuno diverso da voi.

Belle prospettive invece sul lavoro grazie alla complicità di Giove a partire da martedì 20 dicembre. Le prossime festività saranno inoltre un’ottima occasione per riposarsi.

Toro

La settimana per i Toro si prospetta essere molto interessante grazie al sostegno di Venere e Mercurio. In amore potrebbero esserci degli scogli da superare, ma nulla di impossibile. Per chi è single potrebbero arrivare invece incontri importanti. Per quanto riguarda il lavoro potreste decidere di cambiare se la situazione non è come la vorreste.

Belle soddisfazioni dalla primavera del 2023.

Gemelli

Per quanto riguarda i Gemelli sarà necessario fare luce dentro di sè per ciò che concerne i sentimenti. Non sono tempi difficili invece sul lavoro, ma dal nuovo anno potrebbero arrivare belle novità.

Cancro

I Cancro hanno poca voglia di dedicarsi anima e corpo ad una storia questo per via anche delle vecchie ferite. C’è della stanchezza sul lavoro. Ciò sarebbe dovuto al grande impegno che alcuni progetti hanno richiesto.

Leone

Per i nati sotto il segno del Leone sarà necessario prestare attenzione a Cancro e Ariete con i quali c’è della “maretta” in atto. Il lavoro vi stanca, per via di alcune difficoltà che avete superato, ma presto andrà meglio!

Vergine

Molto bene per il segno della Vergine. In amore state recuperando, ma a causa della diffidenza che è presente in voi avete poca voglia di lasciarvi andare. Sul lavoro i pianeti sono con voi.

Questa settimana sarà molto proficua!

Bilancia

Diffidenza in amore anche per il segno della Bilancia. Sono giorni in cui avete voglia di stare con le persone a cui tenete di più. Molti timori sul lavoro: c’è del nervosismo, tanto che temete di rinunciare. Tutto passerà!

Scorpione

Nuove sfide attendono lo Scorpione. In amore avete voglia di storie durature, ma chi vi piace potrebbe non essere così “trasparente”. Buone prospettive sul lavoro: è tempo di pensare al nuovo anno. Sfruttare le opportunità sarà importante.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario potrebbero essere distratti sul fronte dei sentimenti e maggiormente concentrati più al lavoro che alle persone care. In questa fase sarà però importante prestare attenzione al lato finanziario.

Capricorno

Ci sono belle sorprese in arrivo per i Capricorno sul fronte dei sentimenti. Chi è single farà bene a “sondare il terreno”. In vista del nuovo anno arriveranno soddisfazioni anche sul lavoro.

Acquario

Il mese di gennaio tornerà ad essere particolarmente interessante per i nati sotto questo segno. Lasciate andare dunque ogni negatività. Bene anche sul lavoro in vista del nuovo anno anche se si dovrà prestare qualche attenzione in più all’aspetto economico, ma supererete anche questa.

Pesci

L’amore tornerà ad illuminare la vita dei Pesci e gli incontri saranno favoriti specie nei primi tre mesi del nuovo anno. Ci sono state delle tensioni sul lavoro, ma le risposte non tarderanno ad arrivare.