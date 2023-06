L’estate è ufficialmente iniziata e giugno si è quasi avviato alla conclusione, ma c’è ancora tempo per l’ultimo oroscopo del mese. Come sempre le stelle ci riservano molte sfide e novità e a svelarle è Paolo Fox in questo oroscopo dal 26 giugno al 2 luglio 2023 pubblicato sul settimanale DiPiù Tv e qui tratto liberamente.

Oroscopo Paolo Fox dal 26 giugno al 2 luglio, le previsioni segno per segno

Ariete

I nati sotto questo segno nutrono dei dubbi in amore, forse per via della diffidenza che potrebbe complicare non poco le cose. Il consiglio è quello di non stare soli e di non fermarsi alle difficoltà. La situazione promette bene sul lavoro anche se potreste avere qualche problema al portafogli.

Toro

Per i Toro questo è un periodo sfidante: sul lato sentimentale potrebbe piacervi una persona a voi distante o già legata a qualcun altro. Siete tenaci anche se questo potrebbe non volgere a vostro favore. Prestate attenzione se una storia è nata da poco. Occhio inoltre a come gestite le vostre finanze: è importante risparmiare.

Gemelli

Situazione positiva in amore per i Gemelli: chi è alla ricerca dell’anima gemella dovrebbe mettere al bando la diffidenza. Bene inoltre gli incontri. Occhio sul lavoro dove potrebbe esserci qualche criticità, ma non temete: presto tutto si sistemerà.

Cancro

I Cancro non possono chiedere nulla di meglio: in amore presto fiorirà qualcosa di speciale. Fate attenzione al lavoro: dosate bene ogni scelta, le belle novità non tarderanno ad arrivare.

Leone

I Leone sono finalmente pronti a vivere emozioni speciali. Sarete tuttavia chiamati ad una scelta cruciale per il vostro futuro. Bene sul lavoro dove state vivendo un momento particolarmente propizio. Andate avanti così!

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono generalmente discreti e cercano di fare tutto senza troppa fretta. Ad agosto non manca moltissimo e il consiglio è quello di non chiudersi troppo in sé stessi. Per ciò che riguarda il lavoro sulla vostra strada c’è un ostacolo del quale dovete disfarvi. Questo è il tempo di ricercare certezze e di pensare al vostro avvenire!

Bilancia

I Bilancia stanno finalmente uscendo da un periodo di non facile: è tuttavia arrivato il momento di lasciarsi andare per vivere una nuova storia. Bene sul lavoro, anche se dovrete rallentare il vostro ritmo. Le risposte che cercavate certamente non tarderanno ad arrivare.

Scorpione

Gli Scorpione hanno delle criticità da affrontare e dei dubbi da risolvere., specie se una storia è appena nata. Sul lavoro dovrete prestare attenzione alle scelte che fate. Cercate di rimanere pazienti e occhio alle uscite finanziarie.

Sagittario

Chi è nato sotto questo segno può contare sul sostegno di Venere e Marte: in amore sarà tuttavia necessario fare attenzione ai rapporti che nascono. Bene sul lavoro anche se si dovrà pazientare ancora un po’. Le belle notizie stanno comunque per arrivare.

Capricorno

I Capricorno dovranno prestare attenzione al lato sentimentale: in amore tutto va bene anche se tra il 26 e il 27 giugno potrebbe esserci della tensione nell’aria. Sul lavoro dovete ritrovare la giusta carica: andate avanti per la vostra strada e tutto prima o poi si sistemerà.

Acquario

Situazione non semplice per gli Acquario. Per ciò che riguarda i sentimenti potreste nutrire della confusione: potrebbero esserci dei dubbi che riguardano chi vi sta vicino. Tempo al tempo e tutto vi sembrerà più chiaro. Sul lavoro è meglio aspettare che si evolva la situazione. Non sempre imbattersi in una strada nuova è la scelta giusta.

Pesci

I Pesci desiderano conoscere qualcuno di speciale, ma potrebbero essere indecisi sul da farsi. Bene per i single, anche se quest’ultimi saranno a chiamati a non voltarsi indietro. Situazione positiva anche sul lavoro grazie a Saturno: prestate attenzione alla giornata del 28 giugno perché sarà propizia.