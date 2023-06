Oroscopo Paolo Fox 5 - 11 giugno, tensione in amore per i Toro. Si accende la...

Abbiamo salutato il mese di maggio che sotto certi aspetti è stato segnato da diverse criticità, una su tutte un meteo non proprio clemente. Adesso però è il momento di dare il benvenuto a giugno che ci traghetterà finalmente verso l’estate del 2023, ma a questo punto ci chiediamo: cosa ci riserverà questa prima settimana del mese? Ce lo svela Paolo Fox nel consueto oroscopo settimanale riportato liberamente dal periodico DiPiù tv.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 5 all’11 giugno

Ariete

I nati sotto questo segno hanno fatto i conti con delle incertezze per ciò che riguarda i sentimenti. Fate attenzione alla giornata di martedì 6 giugno perché potrebbe esserci della tensione. Sul lavoro sarete chiamati ad occuparvi di un progetto. Questa estate, da questo punto di vista professionale sarà particolarmente proficua.

Toro

In amore i Toro stanno affrontando dei giorni non proprio facili: dovrete in questo caso restare sereni. È tempo di fare luce sui propri sentimenti, specie se avete instaurato un legame con qualcuno a voi distante. Va molto meglio sul lavoro dove le belle novità non tarderanno ad arrivare. Le incombenze che avete sono tuttavia molte: potrebbe essere arrivato il momento di dedicare maggiore tempo a voi stessi.

Gemelli

Saranno giorni molto interessanti per i Gemelli. In amore potrebbe nascere qualcosa di davvero importante. Il prossimo fine settimana risulterà inoltre particolarmente propizio per lasciarsi andare alla passione. Fate attenzione al lavoro: ci saranno senz’altro molte opportunità, ma potrebbero anche nascere delle questioni. Con calma tutto passerà.

Cancro

Ci sono belle notizie anche per i Cancro che possono riscoprire nove emozioni in amore, specie con gli appartenenti al segno dello Scorpione e dei Pesci. Sul lavoro ci sono belle opportunità in vista: sarà proprio questo il momento di mettersi in gioco. Le sfide però non vi spaventano!

Leone

Chi è nato sotto il segno del Leone potrà contare sul sostegno delle stelle. Per ciò che riguarda l’amore, attraverserete una fase positiva nella quale la passione fiorirà. Sul fronte professionale dovrete invece fare attenzione alle vostre finanze e restare realisti.

Vergine

Ci sono belle prospettive per i Vergine. In amore potrete finalmente fare nuove conoscenze e ciò potrebbe accadere entro il prossimo autunno. Sul lavoro c’è qualcosa di importante che bolle in pentola: le idee certamente non mancano. Forza!

Bilancia

Per i Bilancia potrebbero arrivare dei giorni molto sfidanti. In amore, grazie al sostegno di Venere, potrete lasciarvi andare un po’, ma attenti perché dovrete anche fare chiarezza sui vostri sentimenti e prendere una decisione. Sul fronte professionale avete affrontato una fase di stallo, ma non temete: finalmente qualcosa potrebbe essersi sbloccato.

Scorpione

Non sono giorni facili per gli Scorpione. In amore siete dubbiosi, specie se ci sono in ballo delle relazioni complicate. Sul lavoro dovrete prendere una decisione, specie se avete intenzione di siglare un nuovo contratto, ma ciò potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Sagittario

Anche i Sagittario dovranno affrontare dei problemi in amore: grazie a Marte e Venere riuscirete a fare nuovi incontri e anche la passione potrà rifiorire. Occhio però che il lavoro vi toglie del tempo da dedicare a chi amate. Sempre sul fronte professionale potreste essere assaliti dai dubbi. Fate attenzione: potrebbero accendersi delle discussioni.

Capricorno

Anche per Capricorno i giorni promettono di essere molto interessanti. Il lavoro vi sottrae del tempo da dedicare ai sentimenti ed è per questo che, se ci sono in ballo delle storie, dovreste rimanere calmi. Va meglio sul lavoro dove le belle notizie sono all’orizzonte: questo vi darà modo di sviluppare i vostri progetti.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario sono chiamati a fare attenzione perché potrebbe esserci della tensione. Per questo motivo dovrete mantenervi calmi, altrimenti si rischia di mandare in fumo una relazione. Occhio anche sul lavoro dove il rischio di “strafare” è dietro l’angolo.

Pesci

Per i Pesci sono in arrivo belle novità in amore, specie se ci sono in ballo delle storie che potrebbero diventare speciali. Sul lavoro siete usciti da problemi finanziari, ma ora è tempo di ricostruire. Non fermatevi!