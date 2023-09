Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno per lunedì 25 settembre

Paolo Fox ha pubblicato, come di consueto, le previsioni astrologiche per la giornata. Cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale? Come andranno lavoro, amore e finanze? Ecco cosa ci si deve aspettare da questo lunedì 25 settembre.

Ariete: State vivendo momenti di confusione e siete sotto stress, ma nonostante tutto state continuando a lavorare sui progetti. State riconquistando posizioni importanti, ma fate attenzione a non riesumare questioni del passato che erano state chiuse ma potrebbero tornare a tormentarvi.

Toro: A fine anno scorso era stata annunciata una rivoluzione e al momento la state ancora vivendo: un processo che sta procedendo bene. Qualcuno, però, non sta ricevendo grandi vantaggi perché non intende mettersi in gioco, data la paura di possibili conseguenze negative. Allontanate la paura di osare e fate qualcosa per tentare di costruire un futuro migliore.

Gemelli: Le ultime 48 ore sono state pesanti tra discussioni, anche con il partner, ma la situazione è ora in miglioramento. Avete un po’ di sfiducia nei rapporti, e le coppie non stanno avendo abbastanza tempo per stare insieme e godersi la relazione. Non preoccupatevi troppo perché vi avviate verso un ottobre più complice riguardo i sentimenti e ciò che non è stato fatto finora sarà recuperato molto presto.

Cancro: In questa giornata potreste farvi prendere dalla malinconia. In generale pensate di essere circondati da persone che vi capiscono ma non sempre è così perché cambiate spesso umore e questo spiazza gli altri. Da qualche mese i progetti e programmi a cui lavorate stanno andando un po’ al rallentatore, e per questo siete nervosi e state faticando molto e ottenendo poco. Piccole soddisfazioni in arrivo nei prossimi mesi.

Leone: Giove è con voi e per questo sembrerete ancora più forti. Difficilmente vi fate prendere dal pessimismo, un vostro grande pregio è l’avere sempre le giuste energie anche mentali per andare avanti.

Vergine: Siete stanchi e avete bisogno di relax, si spera che non abbiate troppi impegni in queste prossime ore. Cercate di occuparvi dei figli e della casa ma soprattutto di voi stessi e della famiglia.

Bilancia: Avete una gran voglia di amare e state prendendo la vita a morsi come non succedeva da tempo perché avete capito che è una sola e non va sprecata. Prima pensavate costantemente di non farcela, ma ora vi siete resi conto di avere una forza eccezionale. Nel mese di ottobre le stelle saranno tutte con voi.

Scorpione: Ad agosto è accaduto qualcosa nella vostra vita (o in un rapporto) che vi tormenta tuttora e le ansie dovute a quest’incomprensione vi portano grande stress e non vi rendono molto lucidi. Il recupero arriverà nei mesi di ottobre e novembre, soprattutto in ambito sentimentale, quindi abbiate pazienza. Sul lavoro c’è chi ha dei dubbi su un contratto in scadenza.

Sagittario: La Luna è con voi in questo momento e vi sentirete quindi più sereni e lontani da quelle situazioni di conflitto che vi hanno innervosito di recente. State attenti all’amore e a non chiedere troppo al partner: il fatto di volere la libertà non significa che dovete tradire chi vi sta accanto.

Capricorno: In questo periodo vi siete dati da fare moltissimo e non avete avuto tempo per voi stessi, ma ora è il momento di dedicare una giornata alle cose belle. Se continuate ad avere impegni e responsabilità provate a ritardarne qualcuno o magari a delegare: riposate e rigenerate la mente.

Acquario: Queste sono giornate di grande creatività e fantasia, in cui c’è anche la Luna a favorirvi: avete emozioni che tornano, belle sensazioni anche in amore e una ritrovata voglia di vivere passioni stimolanti. Qualcuno potrebbe essere addirittura tentato dal trasgredire alcune regole: potrete lanciare un nuovo progetto.

Pesci: Dopo due giorni molto pesanti dovete dedicare questa giornata al relax, fare ordine tra la confusione e ricaricare le batterie. Senza lucidità si rischia di lavorare il doppio e non raggiungere risultati: non abiate paura dell’incertezza sul lavoro. Piano piano avrete l’occasione giusta o riceverete le risposte che cercate riguardo la vostra situazione lavorativa.