Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 2-3 settembre: alti e bassi per i segni

Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 2-3 settembre: alti e bassi per i segni

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 2-3 settembre: cosa prevede in amore e per il lavoro per i dodici segni?

Cosa accadrà ai segni zodiacali in amore e al lavoro tra sabato 2 e domenica 3 settembre? Ecco cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per il primo weekend di settembre.

Oroscopo Paolo Fox per il weekend 2-3 settembre: le novità segno per segno

Ariete: in amore stai attraversando un periodo di calma apparente, ma non preoccuparti: le cose miglioreranno. La carriera, invece, sta andando a gonfie vele e anche se la salute potrebbe fare qualche capriccio, non è nulla di grave. Le finanze sono stabili, mentre nella comunicazione c’è ancora qualcosa da migliorare.

Toro: la fortuna ti sta dando una mano anche nel lavoro, ma non tutto va bene. La salute potrebbe dare qualche problema e le finanze non sono al meglio. Sarebbe bello se tu mettessi un po’ più di energia nelle tue relazioni sociali e nella comunicazione con gli altri.

Gemelli: sembra che la fortuna sia dalla tua parte in questo periodo. Infatti, nonostante le sfide nella carriera, la tua creatività ti aiuterà a superarle con facilità. L’amore potrebbe essere un po’ instabile ma non disperare, l’equilibrio interiore è forte e ti guiderà nelle scelte giuste.

Cancro: per quanto riguarda l’amore, non lasciarti scoraggiare da qualche piccola tempesta: il sole tornerà a splendere presto. A livello di carriera, tieniti pronto ad affrontare delle sfide.

Leone: la fortuna ti sorride anche in amore e carriera, ma attento alle finanze. L’equilibrio interiore potrebbe essere messo alla prova quindi cerca di mantenere il controllo delle emozioni. Potresti dover lavorare un po’ sulla tua saggezza e leadership.

Vergine: stai attento alle finanze: evita le spese impulsive o potresti ritrovarti con i conti un po’ ballerini. Ricorda che la tua energia è una risorsa preziosa da gestire con cura.

Bilancia: compatibilità ed emotività stanno vacillando, ma non lasciare che questo ti scoraggi. In amore e carriera ci potrebbero essere un paio di ostacoli da superare. Tieni d’occhio la salute.

Scorpione. Tu sei abituato a dare il massimo in tutto, ma la tua adattabilità è al top e le tue capacità comunicative sono sulla buona strada. Nonostante ciò, risulta un po’ difficile da gestire l’ambito finanziario ed emotivo ultimamente

Sagittario: potrebbe esserci qualche battuta d’arresto in termini di carriera e finanze. Dovrai lavorare un po’ sulla tua abilità di comunicazione; ricorda che la fortuna ti assiste nelle sfide più grandi.

Capricorno: il tuo equilibrio interiore sta andando a gonfie vele. A livello di carriera, sei solido come una roccia. Ma non tutto è oro quel che luccica: le tue finanze potrebbero dare qualche grattacapo e la tua emotività sembra un po’ su e giù.

Acquario: è il momento di fare squadra. Nonostante una certa instabilità nella salute e nelle finanze, non temere, sei pieno di risorse per affrontare i piccoli ostacoli che potrebbero sorgere. In amore ci sono delle sfide in arrivo.

Pesci: la fortuna sembra essere dalla tua parte in amore e carriera: lascia che il flusso ti porti dove devi andare. La salute potrebbe richiedere qualche attenzione in più, ma nulla che non possa essere gestito con equilibrio interiore.