L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 9-10 settembre: cosa prevede in amore e per il lavoro per i dodici segni?

Cosa accadrà ai segni zodiacali in amore e al lavoro tra sabato 9 e domenica 10 settembre? Ecco cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per il secondo weekend di settembre. L’astrologo, come sempre, ricorda di non

Ariete: In questo momento pare che la tua fortuna stia vedendo dei picchi eccellenti. In amore e carriera le cose vanno stranamente bene, ma attenzione alla salute. Questo potrebbe essere il momento di dedicare più tempo a te stesso.

Toro: A breve la tua carriera potrebbe prendere una svolta interessante. Non ti preoccupare troppo della compatibilità con gli altri o delle tue abilità sociali. Adesso non sono al loro massimo, ma ciò non impedisce un certo progresso. La fortuna è dalla tua parte.

Gemelli: Le tue finanze sono in bilico anche se la comatibilità con gli altri rimane ottima. Devi essere più avventuroso e aperto alle nuove esperienze. Anche se la carriera procede a gonfie vele non dimenticarti della salute.

Cancro: Non devi lasciarti abbattere dalle sfide che la vita ti pone davanti. La tua carriera è sulla giusta via e il successo è a portata di mano, mentre in amore potresti avere qualche problema di comunicazione.

Leone: La tua fortuna è in una via di mezzo: non è al top, me nemmeno nel suo punto peggiore. Devi lavorare su adattabilità e compatibilità. Hai di fronte tempi interessanti per l’amore e per la carriera.

Vergine: Dovresti puntare un po’ di più sulle tue abilità sociali e sulla comunicazione. In amore le cose vanno molto bene, ma devi fare attenzione alla salute.

Bilancia: Utilizza la tua energia, perché in questo momento ne hai molta. La fortuna, invece, non ti sorride: dovrai usare molta della tua adattabilità. Brilla il tuo lato più spirituale.

Scorpione: La fortuna sembra sorriderti particolarmente nel campo delle finanze ma attento alla salute: qualche acciacco non grave potrebbe farti visita. In amore le cose vanno bene e il tuo lato spirituale è piuttosto equilibrato.

Sagittario: La tua intuizione splende, devi usare questo dono per far fronte anche ai piccoli problemi di salute in cui potresti incappare. In amore le cose vanno bene, ma devi fare attenzione alle finanze.

Capricorno: Le finanze sono in un ottimo momento, ma ci sono guai nelle relazioni interpaersonali. La fortuna non è dalla tua parte, quindi cerca di fare delle scelte oculate e affidati a quella saggezza che non ti manca mai.

Acquario: Se l’amore non ti è molto favorevole, la carriera va davvero a gonfie vele. Presta attenzione alla salute e alle finanze; potrebbero esserci dei piccoli ostacoli da superare. Nonostante tutto, il tuo equilibrio interiore rimane solido.

Pesci: In questo momento la tua compatibilità con gli altri va benissimo e la tua adattabilità ti aiuterà a navigare attraverso le sfide della vita. Ma fai attenzione: potrebbero esserci alti e bassi nel campo dell’amore e delle finanze.