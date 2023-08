Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 22 agosto 2023. I dettagli per tutti i segni zodiacali

La giornata di oggi, martedì 22 agosto 2023, potrebbe portare tante novità per molti segni zodiacali. Ci saranno tante sorprese, ma anche delle piccole difficoltà da affrontare: scopriamo quali sono grazie alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per martedì 22 agosto: i dodici segni zodiacali

Ariete: la Luna è favorevole e permette di pensare a nuovi progetti, da mettere poi in atto da settembre. Siete forse rimasti delusi da qualcuno: la vostra generosità non è stata sempre ripagata, come invece vi aspettavate. Una fase di stallo in campo sentimentale: bisogna armarsi di pazienza.

Toro: in questi giorni l’aspetto economico e professionale rivela perplessità e ansie; anche per questo l’inizio di questa settimana appare piuttosto fiacco. Nel caso dovessero emergere imprevisti familiari o sentimentali non bisogna essere precipitosi. Cercate di recuperare qualche energia.

Gemelli: questa fase di agosto è indispensabile per recuperare le energie perse per strada; anche se coloro che hanno attività o responsabilità lavorative pensano che si può fare qualcosa di più per ottenere i risultati desiderati.

Cancro: dopo un weekend di stress e agitazione i residui si fanno sentire. Adesso bisogna però recuperare le forze e a tutti coloro che possono partire è raccomandabile qualche giorno di distacco dalla routine quotidiana.

Leone: la prima metà di questa settimana si presenta carica di nervosismo: vi sembra di non reggere responsabilità e fatica. Per molti è uno stato dovuto a nuove responsabilità e cambiamenti. Sarebbe il caso non alzare nell’immediato inutili polemiche.

Vergine: le scelte sbagliate dei mesi passati hanno aiutato a intraprendere oggi strade e strategie vincenti, badando maggiormente all’essenziale e mettendo da parte rischi inutili.

Bilancia: non trascurate la vostra forma fisica. Il periodo potrebbe essere fertile per mettere da parte strade non appaganti, anche se alcuni si ritroveranno a discutere (soprattutto di problemi economici) con ex fidanzati.

Scorpione: Molti di voi scalpitano perché verrebbero maggiori rassicurazioni per i prossimi mesi: è importante liberarsi di pesi e dubbi, anche se alcune situazioni sono cadute su di voi senza preavviso. L’amore è adesso in balia degli alti e bassi del momento.

Sagittario: è forse l’amore l’aspetto migliore di queste giornate, che permette anche di guardare con buona prospettiva la parte finale di agosto. Per i single sono favoriti nuovi e interessanti incontri.

Capricorno: stress e fatica sono ancora percepibili, ma la strada per il recupero è stata imboccata. I troppi impegni hanno sacrificato la sfera amorosa: le coppie di vecchia data potrebbero fare progetti più maturi; quella nate da poco tempo possono provare a passare ad uno step più maturo e consapevole.

Acquario: molti stanno vivendo dubbi e disagi, a causa di scelte sbagliata o discorsi lavorativi fallimentari. Sono adesso favorite discussioni inutili e malintesi in campo sentimentale: avete bisogno di rifiatare e liberarsi di ambiguità e confusione.

Pesci: la Luna vi aiuterà a ragionare su progetti interessanti, a sviluppare idee in vista di settembre. Anche se l’ambiente che vi circonda fa emergere disaccordi, la maggior parte di voi ne uscirà in modo vincente. Avete dato tanto, ricevendo meno del previsto: la delusione è evidente, ma occorre un pizzico di pazienza.