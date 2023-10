Oroscopo di venerdì 6 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox per il 6 ottobre 2023, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni segno per segno

Anche questa mattina, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ad occhi chiusi alle sue previsioni, ma a verificarle. Che cosa accadrà oggi, venerdì 6 ottobre 2023?

Paolo Fox, l’oroscopo di venerdì 6 ottobre: le previsioni della giornata

Ariete: In questi giorni siete molto stanchi e arriverete verso sera con ancora un po’ di stress addosso. Gli impegni sono tanti e state cercando di affrontarli al meglio delle vostre possibilità.

Toro: Avete Giove nel segno e questo per voi potrebbe essere importante perché vi da capacità di azione, ma non tutto è oro quel che luccica. Tanti di voi sono al comando di una situazione spiacevole se non di un vero e proprio dispiacere.

Gemelli: Fate attenzione ai rapporti d’amore, cercate di perseguirli bene e non con fretta, soprattutto quelli che presentano già dei problemi. Avete voglia di fare, ma non vi sentite soddisfatti, soprattutto nell’ambiente lavorativo.

Cancro: In amore va tutto bene, solo le coppie di vecchia data potrebbero soffrire un po’ di gelosia, ma sul lavoro le cose non sono perfette. Addirittura qualcuno potrebbe avere problemi perché accusato di lavorare troppo.

Leone: Cercate di ritrovare un po’ di entusiasmo e provate ad allontanare in amore e al lavoro le persone che per voi sono fonte di negatività. Ci sono stati grossi cambiamenti nella votra vita, ma ora le cose si stanno stabilizzando.

Vergine: Nella prossima settimana Venere tornerà nel segno e le emozioni torneranno protagoniste nella vostra vita. Avete bisogno di serenità e di tenere lontano tutto lo stress del periodo.

Bilancia: Da tre mesi siete in continua lotta tra difficoltà sul lavoro, la forza fisica che è mancata e qualche tensione di troppo, anche in amore. È in questi momenti che si può verificare la tenuta di una relazione. Siete in una fase di ripensamento totale su tutto.

Scorpione: Questa Venere in transito difficile crea qualche fastidio e preoccupazioni e anche le coppie più stabili stanno avendo qualche difficoltà. Presto, però, arriveranno tempi migliori quindi guardate sempre avanti.

Sagittario: In questo periodo siete preoccupati, nervosi e annoiati soprattutto perché vorreste fare diverse rispetto a quelle che ogni giorno vi assillano. Parlate chiaro, soprattutto in amore è da tenere in considerazione.

Capricorno: Questo pur essendo un periodo importante per la vostra evoluzione porta qualche tensione e rallentamento. Vorreste qualcosa di più ma sfruttate questo momento per fare progetti per il futuro.

Acquario: Salvaguardate il vostro amore, soprattutto se si tratta di un amore importante. In generale, volete rivoluzionare la vostra vita, ma non potete pensare di farlo troppo velocemente: prendetevi il giusto tempo.

Pesci: In questi giorni state facendo fatica, qualsiasi cosa fate vi costa molto. Lo stress è ancora forte, anche se l’opposizione di Mercurio è forte.