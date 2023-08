Oroscopo Paolo Fox 28 agosto - 3 settembre: si riaccendono i sentimenti per Acquario. Vergine e Sagittario avvertono la stanchezza

Oroscopo Paolo Fox 28 agosto - 3 settembre: si riaccendono i sentimenti per A...

Agosto è quasi giunto alla conclusione. Sono moltissime ormai le persone che sono rientrate dalle ferie, anche se non manca qualche “ritardatario” che se le concederà in questi ultimi giorni di vacanza che precedono l’inizio delle scuole. Inutile dire che questi giorni a cavallo tra gli ultimi agosto e i primi di settembre promettono di essere comunque interessanti. A svelarci l’oroscopo dal 28 agosto al 3 settembre è Paolo Fox in queste previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv e qui liberamente tratte.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dal 28 agosto al 3 settembre segno per segno

Ariete

L’estate è finita e per i nati sotto questo segno è iniziata la fase di recupero per poter ripartire con nuova energia. I rapporti nati in questa stagione stanno avvertendo il passare del tempo. Questo è il momento di procedere oltre e di recuperare i legami con chi ci è stato vicino. Fate attenzione alle scelte che prenderete.

Toro

Per i Toro questo è il momento di fermarsi un po’ per lasciare andare le tensioni dei giorni scorsi. Occhio perché qualche vecchio amore o amicizia potrebbe tornare da voi per ricucire un legame.

Gemelli

Sono giorni alquanto impegnativi per i nati sotto questo segno. Avete della carne sul fuoco, ma qualcosa andrà a buon fine e qualcos’altro no. Non disperate perché prima o poi tutto si sistemerà. Fate inoltre attenzione al rapporto con amici, famiglia o partner.

Cancro

Per i nati sotto questo segno, il mese di agosto si è chiuso in modo positivo. Il periodo delle vacanze è particolarmente propizio per scoprire voi stessi. Fate attenzione a tenere lontane le questioni inerenti alla sfera professionale.

Leone

Per i Leone, questi saranno giorni importanti per dissipare ogni dubbio. Ciò sarà possibile se rimarrete chiari e trasparenti, senza cedere. Potreste anche dover dare qualche rifiuto, ma non dovete avere paura di ciò.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine hanno affrontato un periodo impegnativo e in questi giorni stanno avvertendo della spossatezza. Non fatevi tuttavia abbattere e non dimenticate che anche le altre persone devono capire quanto vi impegnate.

Bilancia

Non sono giorni facili per i Bilancia. Da una parte state affrontando problemi che vi impongono di non lasciarvi andare a scelte “di pancia”, mentre dall’altra anche dal punto di vista sentimentale ci sono delle incertezze. Dovrete pazientare un po’.

Scorpione

Le cose procedono bene per gli Scorpione che potranno beneficiare di momenti di serenità. Fate attenzione perché starà a voi capire se la strada da voi intrapresa potrebbe essere quella giusta. È nelle vostre mani.

Sagittario

Anche i Sagittario, come i Vergine si stanno sentendo un po’ “fiacchi”. Il periodo un po’ monotono vi ha abbassato il morale, ma occhio perché non tutto il male viene per nuocere. Per voi potrebbe essere l’occasione di iniziare da capo.

Capricorno

Questi sono giorni un po’ instabili per i Capricorno, specie sul lavoro dove sarete chiamati a ponderare bene le vostre scelte. L’aiuto da parte di un amico potrebbe essere per voi importante.

Acquario

Il cielo è davvero speciale per i nati sotto questo segno. L’amore tornerà ad accendersi anche se sarete spinti da dubbi legati allo stare in coppia. Le domande che vi porrete vi aiuteranno a chiarire ciò che desiderate veramente.

Pesci

Per i Pesci è tempo di ripartire e potrete farlo alla grande in questi ultimi giorni di agosto. Nonostante la fase altalenante, questo è il momento di mostrare chi siete davvero.