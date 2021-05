Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 10 al 16 maggio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 10 al 16 maggio 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 maggio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 10 al 16 maggio 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggior fortuna saranno quelli di Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Grazie al transito di Venere sarà possibile vivere un’emozione. La cosa più importante è non fare confusione, soprattutto se si è davanti a due scelte. In campo lavorativo, se si è già ripartiti o si sta per farlo, si consiglia di non fermarsi proprio adesso.

Toro

Anche se Venere non è più nel segno questo non limita le proprie azioni: la settimana è favorevole per i più giovani del segno e per coloro che sono alla ricerca del vero amore. C’è anche la possibilità che si portino a termine progetti che riguardano la casa o la famiglia.

Gemelli

Grazie al transito del pianeta dell’amore è molto probabile che si abbia voglia di ricostruire un’unione o di prestare attenzione alle lusinghe di una persona interessata a sé.

È una settimana positiva anche per le coppie, che finalmente possono concentrare le loro attenzioni sulla casa e sui figli.

Cancro

Le amicizie che nascono in questo momento possono diventare più importanti a partire da giugno, quando Venere transiterà nel proprio spazio zodiacale. Nei rapporti di coppia sono richiesti impegni e determinazione: se ci sono ancora dispute irrisolte, il consiglio è quello di cercare di affrontare i problemi e ritrovare un po’ di tranquillità. Quanto al campo lavorativo, il clima è migliore e i problemi possono essere gestiti con più grinta.

Oroscopo settimanale Fox dal 10 al 16 maggio 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Se si cerca una storia nuova, bisogna stare attenti alle proposte che giungono: è giusto essere esigenti, ma non bisogna mettere alla prova le persone. Alcune coppie escono da un periodo complicato e devono decidere se recuperare un amore o iniziare a fare qualcosa di nuovo.

Vergine

Se alcune situazioni amorose sono arrivate al limite della sopportazione, è molto probabile che già da giovedì 13 o venerdì 14 maggio ci sia un momento di forte intolleranza. Per alcune coppie sarà un periodo di crisi mentre per altre di riflessioni. Sul lavoro si dovrà mettere in conto qualche ritardo.

Bilancia

La settimana in arrivo è vantaggiosa per i sentimenti e da mercoledì pomeriggio ci sarà una bella situazione astrale. Gli incontri sono favoriti così anche le rappacificazioni e le mediazioni. Quanto al campo lavorativo, i progetti vanno avanti: se c’è stata una crisi a fine marzo adesso è possibile ripartire.

Scorpione

Ottimo slancio per le coppie che hanno attraversato un periodo critico e che ora vogliono rimettersi in gioco. Quelle che sono rimaste troppo lontane a livello fisico adesso devono tentare un riavvicinamento. Per ciò che riguarda la professione si è sempre in attesa di novità ed entro fine mese arriverà qualcosa di inaspettato.

Oroscopo settimanale Fox dal 10 al 16 maggio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Venere è opposta e questo potrebbe causare problemi in amore, soprattutto a coloro che hanno puntato su una relazione complicata o che sono attratti da persone troppo lontane. Mercoledì 12 e giovedì 13 maggio saranno giornate sottotono.

Capricorno

Periodo interessante per i sentimenti, che comunque vengono sempre messi in secondo piano rispetto al lavoro dai nati sotto questo segno. Per molte coppie è arrivato il momento di fare una scelta importante e quelle più giovani si lasceranno travolgere da una nuova e piacevole ondata di passione. In campo lavorativo si avvicina un periodo positivo.

Acquario

Le relazioni amorose che hanno un forte feeling possono rinascere e se nella vita di coppia c’è stato un forte conflitto ora è possibile superarlo. Sul lavoro continua la pace positiva e per i liberi professionisti è un momento di crescita: l’unico problema è che bisogna fare i conti con i soldi dato che ci sono state troppe spese da sostenere.

Pesci

Gli amori sbocciati da poco non sono ancora soddisfacenti. Alcuni legami familiari potrebbero risentire di un certo nervosismo, soprattutto se da qualche mese ci si è sentiti messi da parte o si pensa di aver dato più di quello che si ha ricevuto. In campo lavorativo, Giove inizia un breve transito nel segno e questo significa che si otrebbe ricevere una buona proposta.