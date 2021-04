Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 12 al 18 aprile 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 12 al 18 aprile 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 12 al 18 aprile 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 12 al 18 aprile

Secondo l’astrologo il segno che godrà di maggiore fortuna sarà la Vergine, l’unica con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Alcune coppie dovranno sistemare delle faccende che riguardano le proprietà immobiliari e in generale nei rapporti di coppia non mancheranno piccole polemiche. Quanto al lavoro, il passaggio di Mercurio e della Luna potranno far venire in mente una bella idea.

Toro

Le stelle favoriranno gli incontri fino a maggio, quindi il consiglio è quello di approfittarne. Le coppie che hanno affrontato un periodo critico diventeranno sempre più forti e potrebbero fare grandi progetti per il futuro.

Gemelli

Venere entrerà nel segno dalla prima metà di maggio dunque ci sarà un mese di tempo per fare nuove conoscenze. Quanto al lavoro, alcuni progetti sono da rivedere, ma Giove e Saturno favorevoli aiuteranno a modificarli in meglio.

Cancro

Chi all’inizio del mese ha vissuto un momento difficile, riuscirà a dimenticare tutto in questa settimana e potrà andare avanti solo se non si lascerà schiacciare dai ricordi.

Buon periodo per i rapporti di coppia, soprattutto quelli che hanno fatto i conti con un mese non facile.

Leone

Le storie che hanno già vissuto grosse perplessità nel mese di febbraio sono a rischio: nonostante le belle parole è molto probabile che si vogliano chiarire le cose una volta per tutte. Il consiglio è quello di evitare scontri diretti e di affrontare le situazioni con massima prudenza.

Vergine

Il cielo regala grandi emozioni in campo amoroso: potrebbe tornare un’opportunità oppure si potrebbe fare un incontro speciale. Il suggerimento è quello di non essere esageratamente prudenti, soprattutto se il proprio cuore è solo da troppo tempo.

Bilancia

Le coppie in crisi dovranno risolvere un problema: essendo il clima nervoso, è meglio pesare le parole e fare attenzione alle reciproche accuse e alla tensione. Quanto al lavoro, si potranno trovare nuovi accordi nelle prossime settimane.

Scorpione

Da mercoledì aprile Venere sarà opposta, cosa che potrebbe causare tensioni nella vita di coppia anche a causa di qualcosa che non soddisfa. In campo professionale ci saranno delle questioni legali da risolvere: chi deve aprire una vertenza dovrà rifletterci bene.

Sagittario

Per coloro che cercano un partner la settimana sarà intrigante dal punto di vista emotivo. Per le coppie di lunga data che hanno dovuto affrontare un 2020 pieno di problemi sarà necessario fare chiarezza su ciò che non va. In campo professionale si potrà finalmente qualcosa di più per se stessi e per gli altri.

Capricorno

Venere torna favorevole, da mercoledì tutte le porte si apriranno all’amore e le relazioni con Scorpione e Pesci potrebbero essere intriganti. Non si esclude un ritorno di fiamma dopo le polemiche delle ultime settimane.

Acquario

Per gli amori di lunga data è un periodo particolare e ogni giorno c’è un ostacolo da superare. In campo professionale si consiglia di pensarci bene prima di sottoscrivere un accordo. Alcuni nati sotto questo segno dovranno annullare un pagamento o ritardarlo.

Pesci

Le storie d’amore iniziate a marzo possono andare avanti senza problemi e il fine settimana sembra promettente. Le coppie più fortunate avranno occasione di fare grandi progetti e Giove, tra giugno e luglio, li aiuterà.