Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 12 al 18 luglio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 12 al 18 luglio 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 12 al 18 luglio 2021: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 12 al 18 luglio 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete, Gemelli, Bilancia e Sagittario saranno i segni che potranno godere di un’ottima situazione astrologica in quanto quotati cinque punti su cinque.

La settimana sarà comunque buona per tutti: nessuno viene quotato con meno di tre punti su cinque.

Ariete

Chi vive una relazione importante o ha iniziato da poco una storia potrà andare avanti senza problemi. Nelle relazioni di coppia le stelle offrono combinazioni migliori e questa è la settimana giusta per fare scelte importanti.

Toro

Coloro che hanno iniziato una storia negli ultimi mesi hanno molti dubbi e poche sicurezze. Gli incontri che si fanno in questa settimana dovranno essere gestiti con prudenza: meglio non lasciarsi scappare parole di troppo.

In campo professionale i pianeti dissonanti potranno portare nervosismo negli affari.

Gemelli

In amore il consiglio è quello di lasciarsi andare e sfruttare l’ottimo aspetto positivo di Venere. Settimana di grande prospettive anche per coloro che vogliono dare maggiore solidità a un rapporto di coppia. L’ottimo aspetto di Marte continua anche in campo professionale.

Cancro

I progetti di coppia diventano ancora più semplici da definire per la fine del 2021 e per l’anno 2022.

In campo professionale coloro che sono rimasti fermi nel passato ora dovranno mettere in campo nuove strategie. Già a metà mese potrebbe arrivare una buona risposta ed essere restituito ciò che l’anno scorso è stato tolto.

Oroscopo settimanale Fox dal 12 al 18 luglio 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore si sta lentamente superando la fase di grande isolamento e con Venere e Marte favorevoli si potrebbe ricevere qualche proposta.

Per chi è sposato da poco e ha voglia di fare progetti importanti, le stelle promettono qualcosa in più.

Vergine

E’ sempre importante coltivare i rapporti sentimentali e lasciarsi andare a qualche nuova scoperta. Nella vita di coppia le stelle sono decisamente interessanti e lo saranno ancora di più nella seconda parte di luglio. Quanto al lavoro, potrebbero arrivare buone notizie.

Bilancia

In amore la settimana che riporta la voglia di recuperare il tempo perduto nel mese scorso. Molti nati sotto questo segno devono ancora prendere una decisione importante e ora potrebbero fare delle scelte definitive. Se la prpria relazione è in crisi, è giunto il momento di capire se vale la pena portarla avanti oppure no.

Scorpione

In una settimana che porta qualche polemica di troppo, il consiglio è quello di cerare di non esagerare e non affrontare argomenti pesanti perché luglio è un mese in cui possono nascere piccole tensioni. In campo professionale sarà necessario avere pazienza e non andare di fretta.

Oroscopo settimanale Fox dal 12 al 18 luglio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

L’ottima posizione di Venere e Marte regala un grande vantaggio in amore. In questo periodo ci si potrebbe rendere conto di provare interesse per una persona: si suggerisce dunque di non rimuginare troppo sul passato. In campo professionale, se si deve fare una proposta o una scelta lavorativa questo è il periodo migliore.

Capricorno

In amore si è sempre più forti e tenaci ma questo può spaventare le persone che si incontrano. Con Mercurio opposto si potrebbe incappare in qualche discussione inutile, soprattutto nelle giornate del 15 e 16 luglio. Se nelle coppie ci sono problemi nati di recente, ora è arrivato il momento di ricucire.

Acquario

Nella vita di coppia torna la voglia di cambiare aria: se il partner è sulla propria lunghezza d’onda non ci sarà alcun problema, altrimenti si rischia di discutere troppo. Quanto al lalvoro, i pianeti opposti segnalano una grande stanchezza e il desiderio di portare avanti nuove strategie.

Pesci

Le forti tensioni del passato non devono fermare i propri sogni. Bisogna cercare di agire con calma e non farsi guidare dell’istinto che potrebbe mettere in pericolo. Quasi tutte le coppie dovranno ritrovare un nuovo equilibrio.