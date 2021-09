Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 12 al 19 settembre 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 13 al 19 settembre 2021. I segni più fortunati della settimana saranno Toro, Gemelli, Leone, Vergine e Bilancia, tutti quotati con cinque punti su cinque.

Anche per gli altri non si tratterà comunque di un periodo negativo: nessuno, secondo l’astrologo, avrà meno di tre punti su cinque.

Oroscopo settimanale Fox dal 13 al 19 settembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Dopo un periodo complicato in amore si può sperare in qualcosa di meglio anche se in questa settimana si potrebbe litigare con qualcuno. In campo lavorativo, è necessariostudiare una strategia vincente: le proprie idee possono valere molto soprattutto per il futuro.

Toro

In amore si potrebbe essere delusi oppure prendere le distanze da chi non riesce a capire i propri stati d’animo. Sul lavoro si consiglia di stare alla larga da persone che creano solo problemi: con Saturno dissonante c’è bisogno di più attenzione.

Gemelli

In amore potrebbe essere una giornata complicata in cui bisognerà superare qualche ora di disagio. Alcuni nati sotto questo segno dovranno affrontare una discussione con un ente e con la Luna opposta potrebbero nascere momenti di tensione.

Cancro

Se si ama molto una persona, in questo particolare momento della vita ci si lascerà travolgere dalla passione. In questi giorni, nonostante le forti tensioni, c’è una buona occasione di riscatto. In campo lavorativo si dovranno fare le cose con molta calma e le stelle sono decisamente dalla propria parte.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 13 al 19 settembre 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Se la propria relazione è ancora valida, con Venere contraria si dovrà cercare di mantenere un equilibrio.

Chi è solo da sempre dovrà aprirsi a nuove conoscenze. In campo lavorativo sarà possibile vincere una sfida ma è controproducente entrare in competizione con se stessi.

Vergine

La Luna dissonante spinge ad affrontare un piccolo problema: in questa settimana si potrebbe perdere la pazienza. In campo lavorativo, ci sono ancora situazioni non inquadrate bene ma innervosirsi non serve a nulla.

Bilancia

Mercurio nel segno garantisce incontri speciali. Venerdì e sabato sono due giornate tranquille per fare le proprie richieste a una persona. Nella vita di coppia è probabile che arrivi una buona notizia. Chi si è separato avrà l’occasione per mettere in chiaro tante cose.

Scorpione

Venere nel segno parla di amori concreti e di emozioni forti. Per alcuni è arrivato il momento di rimettersi in gioco mentre per gli altri quello per ricominciare. In campo professionale, chi ha fatto una richiesta per cambiare lavoro dovrebbe vedersela accettata.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 13 al 19 settembre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Ogni tanto nella vita di coppia si ha bisogno di discutere. Le relazioni che vanno avanti sempre allo stesso modo possono essere fonte di grande noia. L’oroscopo consiglia attenzione e cautela nella giornata di domenica. In campo professionale, ci si sente sentite vittime di un’ingiustizia perché p stata data più attenzione a chi non lo meritava.

Capricorno

Venere torna favorevole ma ancora c’è molto da fare trovare l’altra metà della mela. Nei rapporti familiari e anche con i parenti ci vuole un po’ di calma, soprattutto se ci sono questioni di proprietà in sospeso. Anche se si ha un’attività autonoma ci sarà bisogno di una revisione dei conti.

Acquario

In amore le nuove storie non sono intriganti e in questo momento si ha paura di sbagliare qualcosa. L’inizio della settimana è positivo ma ci sarà un lieve calo nel weekend. Le coppie hanno voglia di rivoluzionare il rapporto ed è arrivato il momento di fare scelte in vista del futuro.

Pesci

Chi non crede all’amore vive un periodo difficile. Venere è tornata favorevole e tornerà una buona stabilità nella vita di coppia: si potrebbe anche fare pace con una persona che ha messo in difficoltà negli ultimi mesi.