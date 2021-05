Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 17 al 23 maggio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 17 al 23 maggio 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 maggio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 17 al 23 maggio 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggior fortuna saranno quelli di Toro, Gemelli, Cancro, Bilancia e Capricorno, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Il cielo astrologico è pieno di forza grazie a Mercurio e Venere ancora favorevoli. È importante concentrarsi solo sulle persone giuste e non lasciarsi andare ai rapporti occasionali. Quanto al campo professionale, è il momento favorevole per fare scelte in vista del futuro: anche se alcuni progetti partiti negli ultimi mesi non sono soddisfacenti, presto arriverà qualcosa di nuovo.

Toro

Giornate promettenti dal punto di vista dell’amore, motivo per cui si consiglia di non sottovalutare gli incontri e cercare garanzie. Nei rapporti di coppia sarà possibile risolvere incomprensioni grazie al Sole, per l’ultima settimana nel segno. Quanto al lavoro, gli impieghi che nascono in questo periodo porteranno un buon guadagno.

Gemelli

Con Venere favorevole è importante non trascurare gli incontri: tra sabato e domenica ci sarà un’oroscopo intrigante per l’amore. Clima tranquillo nei rapporti di coppia: se c’è stata una crisi sembra superata e le persone che si sono separate sono più serene e pronte a ricominciare.

Cancro

Le stelle favoriscono gli incontri e jun’amicizia può trasformarsi in qualcosa di più: questa primavera profuma di passionalità e alimenta nuove speranze. Per la vita di coppia, a parte qualche battibecco con Bilancia e Capricorno, la settimana sarà positiva.

Oroscopo settimanale Fox dal 17 al 23 maggio 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Se negli ultimi giorni di aprile sembrava che un legame fosse finito, ora si potrebbe cambiare idea. Le coppie potranno trovare soluzioni per la casa ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba con i soldi. I legami con Gemelli e Sagittario sono in evoluzione anche se ci sono molti problemi da risolvere.

Vergine

Chi vive una storia conflittuale già da diversi anni cerca solo più rispetto. Le coppie forti dovranno cercare di non mettersi alla prova con inutili dispute, evitare disucssioni e non essere troppo assillanti con il propri partner. In campo professionale si è stanchi e provati, ma per fortuna si sa come evitare i guai.

Bilancia

Venere protegge i nati sotto questo segno e l’unico sforzo che andrà fatto è cercare una persona che ricambi i propri sentimenti. Le stelle favoriscono i progetti, anche se sarà necessario un cambio di rotta. Settimana importante anche per coloro che vivono una relazione ufficiosa e desiderano ufficializzarla. Quanto al lavoro, le buone idee non mancano e finalmente si può iniziare a vivere il futuro con meno paure.

Scorpione

L’inizio della settimana sarà faticoso soprattutto per i single. Le coppie dovrebbero fare nuovi progetti, perché la noia e l’abitudine potrebbero danneggiare il legame. In campo professionale i problemi nati a fine aprile sono vaporizzati e si inizia a vedere un risveglio grazie ad un importante transito di Giove.

Oroscopo settimanale Fox dal 17 al 23 maggio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore la settimana parte con qualche tormento di troppo: Sole e Venere in opposizione rendono infatti tutto più insopportabile. La tentazione di lasciare tutto e tutti è sempre più grande, ma, come al solito, tutto dipenderà dalla persona che si ama. In campo professionale si potrebbe avere voglia di far saltare una trattativa in corso ma è meglio non avere fretta nelle proposte e nelle risposte.

Capricorno

Le storie che sono nate alla fine di aprile possono diventare importanti e questa settimana favorisce i nuovi incontri, che saranno ancora più positivi se vissuti senza preconcetti. Per ciò che riguarda l’ambito lavorativo le stelle aiuteranno a fare buone scelte.

Acquario

In amore la settimana parte bene grazie alla presenza di molte stelle favorevoli. È un ottimo oroscopo per coloro che vogliono condividere un progetto con il partner che sia un figlio, una nuova casa o un cambiamento di vita. Ma se il/la proprio/a compagno/a è contrario/a alle proprie idee, ci si potrebbe arrammbiare e addirittura chiudere la relazione.

Pesci

I cambiamenti avvenuti di recente hanno portato trambusto nel proprio cuore e questo è l’unico problema da superare. Se non ci si sente fiduciosi nel vivere una relazione dopo una crisi, tutto andrà al rallentatore. Nella vita di coppia ci potrebbero essere tensioni da affrontare con molta pazienza.