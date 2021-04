Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 19 al 25 aprile 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 19 al 25 aprile 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 19 al 25 aprile 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 19 al 25 aprile

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggior fortuna saranno quelli di Ariete, Toro, Gemelli, Vergine, Bilancia, Capricorno e Pesci, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Nonostante Venere abbandoni questo segno, le prossime giornate si faranno molto interessanti soprattutto per le storie d’amore nate da poco. Quanto alla professione, dopo essere stati messi alla prova per tanti mesi si ha una grande voglia di emergere.

Toro

Da lunedì il Sole e Mercurio saranno in questo segno: non si esclude dunque la nascita di una nuova passione o la conferma di una relazione. Gli amori che hanno vissuto parecchie incertezze a breve potranno trovare risposte migliori.

Le stelle favoriscono le coppie che vogliono trovare la stabilità.

Gemelli

Per quanto riguarda l’amore si tratta di un oroscopo importante per chi vuole conoscere gente nuova, anche perché Venere sarà nel segno dall’inizio di maggio e aiuterà anche i single più reticenti. Se nella coppia ci sono state diffidenze o rancori, questo è il periodo adatto per cercare di trovare un accordo.

Cancro

Dopo la crisi di marzo oraè possibile mettere in cantiere buoni progetti relazionali.

Per chi è attratto da una persona, questa è la settimana adatta per capire meglio i propri sentimenti. Chi ha programmato un matrimonio o una convivenza avrà, tra maggio e luglio, il periodo migliore.

Leone

Alcune relazioni devono affrontare alcuni dubbi per capire se ci si può ancora fidare del partner. Le coppie che hanno vissuto dei momenti di disagio ora devono evitare le complicazioni. Quanto al lavoro, la settimana parte con una certa svogliatezza che potrebbe intensificarsi nel weekend ma se si procede con calma l’ambizione sarà premiata.

Vergine

Le giornate saranno interessanti per gli incontri ed è pertanto necessario superare una certa ritrosia legata al pudore o alla paura di commettere qualche errore. In campo professionale ciò che è stato fatto negli ultimi tempo sta dando i suoi frutti e già da inizio settimana si potrebbe prendere una decisione importante.

Bilancia

In amore arrivano le garanzie che si stavano aspettando e sarà possibile vivere bei momenti con una persona del Leone o dei Gemelli. Le coppie che hanno vissuto un periodo pieno di incomprensioni ora devono cercare di superarle, quelle forti possono portare avanti buoni progetti.

Scorpione

Venere diventerà opposta ma non creerà ulteriori problemi. A metà settimana alcune coppie potrebbero decidere di confrontarsi: uno dei due partner sta vivendo un periodo complicato oppure ci sono alcune questioni da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro intorno a mercoledì potrebbe esserci un momento di indecisione.

Sagittario

Le ultime due settimane potrebbero aver aperto nuove possibilità in campo sentimentale. Le giornate in arrivo sono positive e aiuteranno a trovare fascino e passione. Il consiglio è quello di essere cauti, soprattutto con le persone che appartengono al segno dei Gemelli, della Vergine e dei Pesci.

Capricorno

Da venerdì si avranno più occasioni per fare nuovi incontri e anche il fine settimana promette bene. Le coppie molto forti potrebbero fare un grande passo entro l’estate. Quanto al campo professionale, la seconda parte della settimana favorirà il confronto e il dialogo.

Acquario

In questo periodo si ha poca voglia di amare oppure non si riesce a capire una persona. La propria vita affettiva è depotenziata se si è affrontata una separazione, dunque è meglio aspettare tempi migliori ed evitare polemiche. Se nella vita di coppia ci sono stati momenti di tensioni a causa della situazione economica, il consgilio è di prestare attenzione perché potrebbe ripresentarsi qualche fastidio.

Pesci

Il transito di Venere favorirà l’amore e in caso di incontri le prime cose che si pretenderanno sono serietà e dedizione. Se c’è stata una separazione, si può trovare un accordo e anche nelle coppie longeve i toni delle discussioni diventano più pacati.