Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 19 al 25 luglio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 19 al 25 luglio 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 19 al 25 luglio 2021: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 19 al 25 luglio 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete, Cancro, Leone e Sagittario saranno i segni che potranno godere di un’ottima situazione astrologica in quanto quotati cinque punti su cinque.

La settimana sarà comunque buona per tutti: nessuno viene quotato con meno di tre punti su cinque.

Ariete

Se all’inizio di luglio è nata una storia il consiglio è di cercare di portarla avanti. I rapporti di coppia riprendono quota e potrebbe esserci una grande voglia di legalizzare un’unione. Sarà poi importante rimettere in ordine le questioni lavorative che l’anno scorso hanno creato diverse difficoltà.

Toro

Tensioni ed emozioni non mancheranno, soprattutto con nati sotto i segni di Toro e Acquario.

Nella vita di coppia le stelle sono incerte e ultimamente ci sono stati problemi e discussioni che riguardano il lavoro: da ora però le questioni che riguardano la casa e le finanze potranno essere gestite con più facilità.

Gemelli

Nella vita di coppia si pensa solo alle questioni di carattere economico e l’amore sta passando in secondo piano. Se ci sono scontri nell’ambiente lavorativo, è molto probabile che si arrivi esasperati nel weekend.

Cancro

Mercurio nel segno porta il desiderio di vivere nuove sfide sentimentali. Potrebbero però nascere problemi se si è attratti da persone non disponibili oppure difficili da raggiungere. In campo professionale c’è da portare avanti qualcosa di nuovo: è come se in questi giorni si debba ripartire da zero anche se sono anni che si fa la stessa cosa.

Oroscopo settimanale Fox dal 19 al 25 luglio 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Per i nati sotto questo segno che vogliono fare breccia in amore, i tempi sono giusti. Le storie che hanno superato gli ultimi mesi ne sono uscite decisamente più forti. Quanto al lavoro, si vorrebb avere maggiori gratifiche: in questo periodo si dovrà cercare di vincere una sfida ma è difficile fare nuove alleanze con Saturno opposto.

Vergine

Da giovedì 22 luglio Venere sarà nel segno. Gli incontri che avvengono in questo periodo sono dunque promettenti e anche le coppie affiatate faranno grandi progetti per il futuro. In campo lavorativo a breve Giove non sarà più opposto e questo porterà soluzioni.

Bilancia

Con i segni zodiacali dell’Acquario e dell’Ariete possono nascere rapporti complicati ma anche estremamente stimolanti. Se all’inizio della scorsa primavera nella coppia ci sono stati dissidi, adesso è possibile raggiungere un accordo.

Scorpione

In amore ci sono sempre perplessità nei rapporti nati da poco ma anche se ci sono state difficoltà nel passato si deve cercare una soluzione razionale. Da giovedì Venere tornerà però favorevole e quindi nella vita di coppia ci saranno più opportunità.

Oroscopo settimanale Fox dal 19 al 25 luglio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Le storie che vanno avanti faticosamente devono essere gestite con prudenza. Fino alla fine del mese di luglio alcuni nodi potrebbero arrivare al pettine e bisognerà cercare di ritrovare un po’ di fiducia in voi stessi. In campo professionale nessuno può limitare la propria ambizione e non è escluso che sia già arrivata una buona notizia.

Capricorno

I single del segno trovano una specie di equilibrio interiore che non vogliono perdere e cosi finiscono per desiderare l’amore e allo stesso tempo respingerlo. Quano al lavoro, i progetti che nascono in questo periodo sono importanti per il futuro.

Acquario

In amore è arrivato il momento di fare pace con una persona, anche con se stessi. Nella vita di coppia non mancano discussioni e a volte si evita, pur essendo insoddisfatti, di affrontare certi discorsi per evitare complicazioni: a lungo andare però questo può rovinare la relazione.

Pesci

Chi ama profondamente una persona sarà pronto al dialogo, ma da giovedì qualcosa cambier: chi è indeciso in una storia d’amore ora dovrebbe cercare di ritrovare equilibrio. In campo professionale è giusto fare proposte in vista della fine dell’anno e qualcuno potrebbe proporre nuovi progetti.