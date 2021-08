Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 all’8 agosto 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 2 all'8 agosto 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 2 all’8 agosto 2021: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 2 all’8 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete, Toro, Leone, Vergine, Capricorno e Pesci saranno i segni che potranno godere di un’ottima situazione astrologica in quanto quotati cinque punti su cinque.

La settimana sarà comunque buona per tutti: nessuno viene quotato con meno di tre punti su cinque.

Ariete

Per coloro a cui piace una persona è arrivato il momento di farsi avanti. In campo professionale, c’è finalmente qualche novità e sicuramente si stanno facendo delle scelte importanti per il futuro. La Luna raccomanda di fare attenzione aella giornata di lunedì 2 agosto.

Toro

Per ciò che riguarda la sfera amorosa ci sono molti pianeti dalla propria parte e più si avvicina la metà di agosto meglio sarà.

Se il cuore è solo da tempo, il consiglio è quello di frequentare più persone possibili. Le coppie che in questo periodo hanno avuto un diverbio, ora potranno ritrovare il giusto feeling.

Gemelli

In amore non tutto è chiaro e c’è una forte agitazione che si fa sentire già dall’inizio della settimana: magari non si sa ciò che si desidera o si ha avuto a che fare con persone che sembravano molto interessanti ma alla fine si sono rilevate inconcludenti.

Chi ha avuto una crisi di coppia deve cercare di non amplificarla.

Cancro

Le persone incontrate in questo periodo potrebbero essere molto intriganti e giovedì 5 agosto sarà una giornata interessante per parlare d’amore dato che la Luna si troverà nel segno. Le coppie che hanno avuto un figlio da poco sono piene di responsabilità e non si esclude che stiano pensando ad una nuova casa.

Oroscopo settimanale Fox dal 2 all’8 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Se da qualche settimana è nata una storia d’amore, non bisogna perderla di vista ed è importante ritrovare la voglia di vivere i sentimenti. Le coppie che si formano in questo periodo sono forti e chi ha iniziato una separazione troverà il modo per uscirne. In campo professionale è bene non rinunciare a progetti che potrebbero diventare molto importanti.

Vergine

In amore inizia la fase di recupero che sarà ancora più evidente nel corso delle due ultime settimane di agosto. A parte un po’ di stanchezza martedì 3 agosto, la settimana procede bene. In questo periodo è facile ottenere risposte e anche eventuali contratti e accordi rimasti in sospeso.

Bilancia

Periodo di grande interesse per i sentimenti, anche perché non bisogna dimenticare che subito dopo ferragosto Venere sarà nel segno. A volte si vivono amori impossibili e si è interessati dapersone difficili da raggiungere: il consiglio è quello di cercare di essere più concreti. Con Saturno in buon aspetto è altamente probabile che ci siano buoni progetti da sviluppare nelle coppie.

Scorpione

Le coppie che hanno superato il mese di luglio senza danni sono davvero forti. Parlare d’amore è lecito e anche chi vuole riconciliarsi può farlo nei limiti del possibile. In campo professionale è molto probabile che si stiano cercando nuove prospettive, soprattutto se si ha un lavoro da dipendente.

Oroscopo settimanale Fox dal 2 all’8 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

In amore le tensioni crescono di giorno in giorno ed è molto probabile che qualcuno sia rimasto tradito da un’amicizia, ma è bene fare attenzione a non perdere le staffe. Nella vita di coppia si consiglia di fare le cose con calma e di parlare solo se è strettamente necessario.

Capricorno

In questo momento è possibile sperare nell’amore, anche perché Venere continua un transito molto intrigante. In campo professionale gli impegni sono molti ma anche le soddisfazioni, e comunque si potrà concludere un accordo o iniziare un nuovo progetto con successo.

Acquario

Rispetto al mese di luglio, agosto è decisamente diverso e sono settimane utili per fare incontri importanti. Le coppie di lunga data hanno maturato una certa insoddisfazione, ma ora ci sarà qualche novità. Quanto al lavoro, in questo periodo non ci sono grandi certezze e ci sente piuttosto stanchi.

Pesci

In amore è difficile in questi giorni trovare la persona giusta, anche perché si è particolarmente intransigenti. Le coppie in crisi devono sedersi a tavolino e trovare una soluzione: meglio parlare giovedì 5 agosto, mentre le giornate di martedì 3 e mercoledì 4 sono le più critiche. Per le relazioni più giovani forse c’è da lottare con i parenti o superare qualche incomprensione.