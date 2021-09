Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 20 al 26 settembre 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 20 al 26 settembre 2021.

Oroscopo settimanale Fox dal 20 al 26 settembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In campo amoroso, in questo periodo si è troppo esigenti o troppo distratti dall’amore.

Questa settimana è facile perdere la pazienza e nella vita di coppia è bene definire la situazione in casa, soprattutto se si litiga per i soldi. Qualcuno dovrà rivedere i rapporti con i suoceri e persino con gli amici.

Toro

Le storie che nascono in questi giorni sono intriganti: un’amicizia o un’attrazione fisica potrebbe nascere durante una cena, un viaggio o sul luogo di lavoro. Venere in opposizione può però portare qualche disagio, soprattutto se si sta iniziando un nuovo progetto.

Gemelli

Mercurio è favorevole e dal 22 settembre il Sole diventa attivo, ciò significa che possono arrivare innamoramenti davvero passionali. La settimana può essere interessante per chi sta pensando ad una convivenza o a ristrutturare il proprio appartamento.

Cancro

Se da tempo non si riesce a trovare l’anima gemella, forse è perché si hanno aspettative troppo alte. Questa settimana potrebbe essere un po’ stancante per colpa della Luna che rimette in discussione molte cose.

I progetti legati alla casa vanno ridimensionati: c’è anche chi sta cercando di investire qualche somma di denaro ma tutto dipende dalla situazione economica.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 20 al 26 settembre 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore Venere è contraria ma i nati sotto questo segno non rinunciano ad un momento di passione: non si è disponibili a giurare amore eterno, ma si può riservare spazio ad una persona che piace.

Le coppie in crisi da troppo tempo adesso hanno intenzione di recuperare terreno.

Vergine

È un cielo davvero importante per l’amore: non solo ci si sente meglio, ma si ha anche l’opportunità di sbrogliare la matassa. È una settimana di recupero per le relazioni che hanno resistito alla bufera. Chi si sta separando capisce che è arrivato il momento di voltare pagine e di rimettersi in gioco.

Bilancia

Le relazioni che nascono in questo periodo sono interessanti e nel corso di questa settimana sarà possibile ritrovare una bella passionalità. Chi è single si offrirà all’amore senza reticenze, mentre nelle coppie sarà meglio tenere sotto controllo le eventuali tensioni che possono nascere per motivi di soldi. La situazione astrologica è ancora un po’ conflittuale per coloro che hanno avuto problemi personali o di lavoro.

Scorpione

Grazie a Venere non mancano le opportunità di farsi valere in amore, ma anche se è una settimana favorevole bisogna evitare la malinconia e di sentirsi sconfitti prima del tempo. Le coppie longeve si rafforzano ed è un momento interessante anche per chi ha voglia di fare progetti per il futuro.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 20 al 26 settembre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Chi è ancora single dovrebbe aver notato, negli ultimi mesi, qualche miglioramento: una delle giornate più intriganti sarà quella di venerdì, ma bisognerà avere il coraggio di ricominciare. Nella vita di coppia alcune tensioni sono state superate e gli unici rapporti a rischio sono con Pesci, Sagittario e Vergine.

Capricorno

Le storie che nascono in questo periodo non sono convincenti e qualcuno deve ricostruire la propria situazione affettiva partendo da zero. Ci sono state forti tensioni difficili da superare e certi equilibri sono saltati. In campo professionale, qualcosa si risveglia, ma non ci sono abbastanza soldi.

Acquario

I problemi finanziari sono stati parecchi e qualcuno ha dovuto rimandare alcuni progetti che riguardano la casa. Il desiderio di fare cose nuove c’è, ma le risorse non sono sufficienti. In campo professionale, nel corso degli ultimi mesi ci sono state troppe spese anche per risolvere un problema di lavoro e Saturno nel segno può aver creato qualche piccolo problema nei rapporti con i colleghi o con un superiore.

Pesci

Molte coppie hanno difficoltà finanziarie e finiscono spesso per discutere. In campo professionale, questa settimana si potrebbe ricevere una buona notizia. Venere favorevole fa aumentare la fiducia e miglioreranno i rapporti con colleghi.