Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 21 al 27 giugno 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 21 al 27 giugno 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 21 al 27 giugno 2021: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 21 al 27 giugno 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Toro e Leone saranno i segni che potranno godere di un’ottima situazione astrologica.

La settimana sarà comunque buona per tutti: nessuno viene quotato con meno di tre punti su cinque.

Ariete

In amore sarà possibile far presenti le proprie esigenze, fatta eccezione per la giornata di domenica che, nascendo con la Luna in opposizione, può creare qualche dubbio. Sul campo lavorativo si sta uscendo da una situazione pesante e di conseguenza la parte economica e la salute hanno subito contraccolpi per il forte stress.

Toro

Le coppie forti possono programmare un grande futuro: si prospetta una soluzione per tutti quei rapporti che hanno sofferto persino di problemi economici. In questa settimana si potrà poi pensare di più ai progetti professionali a lungo termine.

Gemelli

É facile ritrovare la voglia di amare perché con Venere favorevole si riesce ad attrarre molto le persone che sono intorno a sé. Più in generale il periodo invita a riconsiderare persone che nei mesi scorsi sembravano troppo lontane.

Cancro

Il transito di Mercurio nel segno incita all’azione in amore. Si potrebbe dunque trovare un parziale riscatto dato che la situazione lavorativa è piena di contraddizioni: vivere un amore passionale aiuterà ad essere più positivi nei confronti di tutto.

Oroscopo settimanale Fox dal 21 al 27 giugno 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Si tratta di un periodo particolare per le persone che vogliono vivere una relazione importante: con Venere e Luna favorevoli sono interessanti le giornate di lunedì, mercoledì e giovedì.

Vergine

Chi vive una storia da poco probabilmente ha a che fare con una persona che non è completamente presente. Potrebbe esserci un problema legato alla lontananza fisica o emotiva che comunque da agosto sarà superato.

Bilancia

Le novità sentimentali sono coinvolgenti e questo anche grazie alla presenza della Luna nel segno nella giornata di domenica. Non si escludono novità anche se all’inizio qualcuno potrebbe essere piuttosto diffidente: l’importante è prendere precauzioni ma senza esagerare.

Scorpione

Ci sono buone opportunità in questa settimana: il fatto che la Luna si trova in questo segno zodiacale nella giornata di martedì porta un buon fascino ed emozioni concrete. Potrebbe accadere che una persona, inaspettatamente, diventi qualcosa di più.

Oroscopo settimanale Fox dal 21 al 27 giugno 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

É normale essere particolarmente critici nei confronti dell’amore e non aver fatto decollare nuove storie. Alcuni legami sono messi al vaglio di una Venere nervosa fino alla fine di luglio: per i single la settimana scorre in altalena tra alti e bassi.

Capricorno

Se la propria relazione necessita di affrontare un chiarimento è inutile rimandarlo. Inoltre alcuni rapporti sembrano essere più pesanti, in particolare con i segni del Gemelli e dei Pesci. Lo stesso varrà per le decisioni di carattere economico e familiare: ci sono sempre opinioni diverse.

Acquario

In amore si ha una discreta carica di energia: la settimana in effetti è molto intrigante per i sentimenti anche perché continua il buon transito di Venere. Potrebbe anche esserci una persona che torna dal passato.

Pesci

Le coppie che hanno resistito ai problemi sono un po’ più forti e iniziano a pensare a come realizzare progetti importanti. Sul lavoro saranno favorite le nuove iniziative grazie all’aspetto interessante di Giove e Mercurio.