Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel periodo settimanale dal 22 al 28 novembre 2021.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 22 al 28 novembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Chi ha conosciuto una persona, non si concederà immediatamente perché non vuole più ripetere gli errori del passato. Se la propria relazione è valida, queste stelle possono portare dubbi, difficoltà e problemi che riguardano il lavoro. In campo professionale è la settimana della rivincita: raggiungere i risultati sperati potrebbe essere anche frustrante.

Toro

Venere è in aspetto ottimo e i progetti futuri sono chiari. Chi ha da poco iniziato una relazione potrebbe viverla con più passionalità mentre se la propria storia dura da tanto tempo si potrebbe ufficializzare una volta per tutte: i mesi a venire sono importanti per chi vuole confermare un amore.

Gemelli

Venere è in aspetto neutrale e gli incontri di novembre sono più gratificanti rispetto a quelli avvenuti nel mese di ottobre. Per ora però si hanno altre priorità e non ci si concede ancora completamente. Le coppie che hanno superato un periodo critico ora devono cercare di non riprendere le vecchie questioni.

Cancro

Se un amore non funziona, è giunto il momento di chiarire come stanno le cose. Si tratta di una settimana particolare anche per le coppie: uno dei due partner è cambiato, molto probabilmente a causa di tensioni di lavoro.

Quanto al lavoro, lunedì la Luna passerà nel proprio segno zodiacale e occorre pertanto essere apprensivi e aggressivi.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 22 al 28 novembre 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Da mercoledì Mercurio tornerà favorevole e chi ha discusso troverà nel mese di novembre un alleato utile a ricompattare il rapporto di coppia. Il consiglio è quello di accettare inviti e ricordare che l’amore non è una sfida.

Sempre da mercoledì la Luna transiterà nel proprio spazio zodiacale, cosa che porterà molta passione nella seconda parte della settimana.

Vergine

In amore potrebbero venire a galla dei problemi familiari o economici che sarebbe fondamentale cercare di risolvere subito. Venere è in aspetto favorevole e sprona a chiarire le questioni che riguardano la propria vita sentimentale. In campo professionale, ogni tanto si ha voglia di cambiare ma per il momento è meglio restare a guardare.

Bilancia

A causa di Venere in aspetto nervoso, da qualche tempo si rimette in discussione tutto in amore. Questo periodo fa nascere grandi batticuori, l’importante però è stare attenti a non puntare sulla persona sbagliata. Nella vita di coppia può esserci qualche preoccupazione legata ai soldi o alla casa.

Scorpione

Durante la settimana possono capitare incontri piacevoli. Le coppie che hanno affrontato e superato la crisi negli ultimi mesi, ora sono decisamente più forti. In campo lavorativo occorre massima prudenza: alcune giornate si potrebbe perdere la pazienza ma in altre si avrà una buona capacità d’azione.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 22 al 28 novembre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Chi nelle ultime settimane ha dato vita a una nuova storia amorosa si sta accorgendo che può diventare importante. Questa settimana regala una passione vera ai single che non sono ancora riusciti a trovare l’anima gemella. Le coppie che hanno voglia di fare un figlio o di legalizzare un’unione avranno Giove e Saturno favorevoli. In campo professionale, anche coloro che si erano fermati finalmente ripartono. Una giornata buona per fare delle proposte sarà quella di giovedì. Possono arrivare delle belle novità di tipo economico o legali.

Capricorno

Venere è nel proprio segno zodiacale e resterà in quella posizione per molte settimane ancora. Per molti nati sotto questo segno è giunto il momento di mettere ordine nella sfera sentimentale e per le coppie che vogliono e possono avere un figlio si apre un orizzonte ricco di positività. La situazione professionale è invece un po’ bloccata.

Acquario

In amore non è il periodo adatto per iniziare una relazione duratura, soprattutto con chi è nato sotto il segno del Cancro. Se occorre chiarire qualcosa che non va, è meglio rimandare le discussioni alla prossima settimana. In campo professionale, molti hanno cambiato o stanno per cambiare indirizzo di lavoro o di studio.

Pesci

Venere è in aspetto interessante ma si è molto diffidenti nei confronti di nuovi amori. Una persona è entrata e uscita dalla propria vita procurando qualche piccolo o grande fastidio: occorre dunque far attenzione ai ricordi. In campo professionale, si devono rimettere in ordine i conti.