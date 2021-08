Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 23 al 29 agosto 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 23 al 29 agosto 2021: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 23 al 29 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Essendo Venere opposta, bisogna stare molto attenti a non cedere alle provocazioni soprattutto nella giornata di mercoledì 25. In ogni caso, è bene esaminare attentamentre ciò che si sta vivendo e non forzare la mano al destino. Nella vita di coppia è un periodo turbolento, anche se si riuscirà sempre a dominare la situazione.

Toro

Negli ultimi tempi anche le coppie più forti hanno dovuto affrontare parecchi ostacoli ma ora è possibile superarli con una buona dose di fiducia.

Saranno giornate giornate ideali per recuperare emozioni e intimità con il partner: attenzione solo alle complicazioni che possono nascere per questioni di proprietà o per colpa di alcuni parenti troppo invadenti.

Gemelli

Venere è in aspetto buono ma questa settimana non si sembra convinti dei vostri sentimenti e una sensazione strana potrebbe pervadere nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24. Le coppie che sono in crisi dovranno cercare a tutti i costi un compromesso.

In campo professionale, chi si prefigge di raggiungere qualcosa di nuovo non deve perdere la fiducia.

Cancro

Da qualche settimana in amore sembra che tutto sia più confuso, forse perché si è persone fortemente lunatiche: attenzione però a non innamoravi di persone troppo lontane. Non è il momento giusto per fare scelte azzardate e nella giornata di mercoledì 25 ci vuole prudenza. Se in coppia è nata qualche discussione, si potrà risolvere il problema dopo venerdì 27.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 23 al 29 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In una relazione nata da poco può crescere un grande sentimento. In quest’ultima settimana di agosto il proprio desiderio di amare potrà essere offuscato per colpa del lavoro e chi vuole sposarsi o conviverà avrà uno oroscopo migliore nel corso dei prossimi mesi. Quanto al lavoro, con Saturno opposto è normale fare scelte diverse rispetto al passato: i professionisti potrebbero avere già ricevuto una proposta ma bisogna essere cauti con il denaro.

Vergine

Il Sole entra nel segno e porta un discreto fascino e un’eccellente capacità di relazionarsi con gli altri. È un periodo importante per chi vuole sposarsi o recuperare una crisi. In campo professionale, continua una fase di grande creatività e la possibilità di portare avanti i progetti.

Bilancia

L’amore è molto favorito in quest’ultima settimana di agosto: se si ha paura di relazionarsi è inevitabile che ci sia qualche dubbio, ma un colpo di fulmine potrà capitare. Anche per i separati c’è l’opportunità di una svolta e sarà possibile risolvere questioni lasciate in sospeso da troppo tempo.

Scorpione

Tra lunedì e martedì non mancheranno buone energie e la voglia di mettersi in gioco. Nella vita di coppia aumentano le responsabilità e ultimamente ci sono stati troppi pensieri: sarebbe dunque il caso di vivere alla giornata. In campo professionale, piccole discussioni o incomprensioni dovrebbero essere dimenticate.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 23al 29 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Venere è finalmente favorevole e chi deve affrontare un discorso importante è bene che lo faccia a metà settimana. Questo è l’anno delle grandi scelte anche per chi vuole sposarsi o convivere. In campo professionale sono giorni importanti per coloro che vogliono realizzare un progetto.

Capricorno

In amore è un periodo un po’ critico per le relazioni: c’è qualcosa che non va e la giornata di lunedì potrebbe portare qualche discussione in più. Al momento vanno a rallentatore un po’ tutte le storie e forse si sta cercando qualcosa che non esiste. Le coppie che hanno vissuto una crisi devono cercare di non alimentare polemiche.

Acquario

Per quanto riguarda la vita sentimentale si ha una grande disponibilità, soprattutto a metà settimana, per fare incontri. Si sta cercando un’avventura estiva e non ci si vuole legare ad una relazione che col tempo potrebbe diventare fallimentare. Quanto al lavoro, è una settimana interessante per portare avanti progetti e cambiamenti.

Pesci

Nelle coppie appena nate potrebbero nascere banali discussioni e non bisogna insistere con atteggiamenti che portano solo problemi. In campo professionale è la settimana giusta per fare proposte ma non per ottenere vantaggi immediati: il cielo sarà più chiaro a partire dall’inverno e per tutto il 2022.