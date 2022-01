Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 24 al 30 gennaio 2022

Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel periodo settimanale dal 24 al 30 gennaio 2022.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale per il periodo compreso tra il 24 e il 30 gennaio 2022: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo settimanale di Fox dal 24 al 30 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

In amore bisogna farsi avanti, anche perché ora si ha voglia di vivere le relazioni completamente senza più riserve. La settimana non è difficile, ma forse si è polemici o troppo esigenti: non si deve continuare a stare con persone che creano solo problemi.

Toro

In questo momento è più facile innamorarsi: non capitava da tempo e presto arriverà un bel riscontro. Venere, d’altra parte, è con sé e sta portando un po’ di movimento nella propria sfera privata.

Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di fare scelte drastiche perché i cambiamenti sono dietro l’angolo.

Gemelli

In primavera ci sarà un bel recupero in amore, soprattutto per i single o per chi non ha vissuto storie troppo convincenti. Sul lavoro, c’è chi ha già cambiato qualcosina ma ora tutto attorno a sé è tranquillo: il Sole è dalla propria parte e le opportunità non mancano.

Cancro

In amore c’è un po’ di confusione, ma a maggio arriveranno belle risposte.

Gli amori trasgressivi sono un po’ complicati, ma sono quelli che piacciono perché forse si è un po’ masochisti. Quanto alla professione, chi vuole fare un cambiamento deve aspettare perché le risposte arriveranno col tempo.

Oroscopo settimanale di Fox dal 24 al 30 gennaio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In campo amoroso le novità ci sono, ma i nati sotto questo segno sono un po’ diffidente e stanno osservando le persone attorno a sé.

Non riescono a fasi capire, forse hanno bisogno di affetto: d’altra parte, si concedono solo quando si sentono apprezzati.

Vergine

L’amore si sta risvegliando, ma se non è accaduto nulla di nuovo forse è perché si ha paura di innamorarsi. Nell’ultimo periodo si è stati troppo preso dal lavori, ora però occorre approfittare di questo transito di Venere , che sarà attivo fino a febbraio, per lasciarsi andare a belle emozioni.

Bilancia

In amore ci sono troppe polemiche, forse si sta cercando qualcosa che non esiste e questa è una settimana di transizione. Venere è contraria e i nati sotto questo segno continuano ad essere indecisi. Attenzione alla giornata di domenica e a valutare le storie che nascono ora: ogni caso è a sé.

Scorpione

Dopo martedì la Luna sarà dalla propria parte. Gli incontri sono favoriti e anche chi vuole storie part-time verrà soddisfatto, ma non dovrà pretendere troppo. Sul lavoro si ha voglia di cambiamenti, ma si deve fare tutto con calma e prudenza.

Oroscopo settimanale di Fox dal 24 al 30 gennaio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

In amore non si riesce a stare con le mani in mano e ora un sentimento può nascere all’improvviso. Sul lavoro, ora tutto si riprende, ma attenzione alla forma fisica. La settimana promette bene ed è interessante per far partire nuovi progetti!

Capricorno

In amore non è facile lasciarsi andare e si ha sempre paura di rimanerci male: ma ora, se si ha voglia di vivere qualcosa, ci si deve fare avanti. L’iniziativa deve essere propria perché Venere è nel segno ed è bene approfittarne.

Acquario

In amore c’è una fase di recupero in corso. O meglio, si ha voglia di innamorarsi ma si ha anche paura a legarsi troppo a una persona. Possono nascere così delle storie part-time, con persone legate a qualcuno o lontane.

Pesci

E’ arrivato il momento di tornare ad amare e ora chi è single può fare un nuovo incontro. Chi, invece, ha dovuto fare i conti con una separazione, farebbe bene a buttarsi il passato alle spalle. Bene i nuovi intrighi: l’ultima parte del mese è speranzosa ma ci si deve mettere in gioco.

Oroscopo settimanale Fox dal 24 al 30 gennaio 2022: i segni più fortunati

Osservando il punteggio che l’astrologo ha attribuito i segni zodiacali, emerge che i più fortunati a godere di cinque stelle su cinque saranno i nati sotto il segno dei Pesci. Quelli con meno punti, pari a tre su cinque, sono invece Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario.