Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 24 al 30 maggio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 24 al 30 maggio 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 maggio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 24 al 30 maggio 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggior fortuna saranno quelli di Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia e Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Sole, Venere e Mercurio sono favorevoli e aiutano le coppie a raggiungere la serenità. Giovedì 27 maggio sarà una giornata davvero promettente. In campo professionale, per molti è arrivato il momento del riscatto, per altri invece quello di percorrere una strada nuova.

Toro

Entro gli inizi del mese di giugno potrebbe nascere un sentimento, ma ciò non toglie che si sia stati un po’ critici nei confronti dell’amore negli ultimi tempi. Chi sta cercando ancora l’anima gemella non deve mai tirarsi indietro. Le uniche giornate sottotono saranno quelle di lunedì e martedì per colpa della Luna opposta.

Gemelli

Chi ha la persona giusta al proprio fianco è bene che mandi avanti il rapporto mentre chi non ha ancora un partner è bene che sappia che Venere è favorevole: il consiglio è dunque quello di uscire e mostrarsi più disponibili fin dall’inizio.

Saturno e Venere in buon aspetto aiutano inoltre le coppie a costruire qualcosa d’importante.

Cancro

Tra pochi giorni Venere transiterà in questo segno e il suo influsso positivo accenderà la voglia di amare. Chi si è separato in questo periodo sente l’esigenza di innamorarsi e di cancellare la storia finita male. Se nella vita di coppia si respira aria di crisi è difficile che le stelle possano risolvere ogni problema.

Oroscopo settimanale Fox dal 24 al 30 maggio 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Coloro che agli inizi di maggio apparivano disinteressanti all’amore, ora sono più interessati ai sentimenti e a fare nuove conoscenze. Nei rapporti di coppia è importantissimo non scaricare la frustrazione lavorativa in casa. Quanto al lavoro, con Saturno opposto sarà necessario tenere sotto controllo i soldi.

Vergine

Con queste stelle è difficile raggiungere la serenità in amore, soprattutto se negli ultimi tempi c’è stato un tradimento. La stanchezza e l’agitazione possono diventare fonte di malintesi ed è meglio fare un passo indietro se c’è qualcosa che non va. Per ciò che riguarda la vita lavorativa, se non si è riusciti a concludere un accordo nella prima parte di maggio in questa settimana toccherà affrontare molti ritardi.

Bilancia

Le piccole dispute nelle coppie si possono superare grazie ad un dialogo civile. In campo professionale si potrebbero portare avanti nuove idee con successo ma sarà necessario aggiornarsi e mettersi al passo con i tempi.

Scorpione

In amore si è ancora vittime di una certa apatia: non si è delle persone pigre ma quando si vede che le cose non vanno come si vorrebbe si attiva un atteggiamento disinteressato nei confronti di tutto e di tutti. Le coppie devono evitare situazioni che possono mandare all’aria il rapporto.

Oroscopo settimanale Fox dal 24 al 30 maggio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Se nel mese di aprile è stata fatta una promessa d’amore, adesso si potrebbe ripensarci perché alcuni atteggiamenti del partner hanno deluso. In campo professionale si sta aspettando una risposta che sembra non voler arrivare, soprattutto per chi lavora come dipendente.

Capricorno

Le relazioni che hanno resistito alla crisi di inizio aprile ora possono recuperare, ma c’è tanto lavoro da fare per entrambi i partner e i problemi economici di lavoro sono fonte di disagio. Quanto al lavoro, è difficile accettare un contratto ma Giove in buono aspetto consiglia di non buttare tutto all’aria.

Acquario

Chi è innamorato di una persona interessante potrebbe fare una rivelazione speciale e dire cose che non si sarebbero mai dette in passato: questo è un periodo di trasgressione e c’è voglia di vivere qualcosa di nuovo. Per coloro che vogliono avere un figlio, Saturno è sempre in ottimo aspetto e Venere amica favorisce i progetti.

Pesci

I tradimenti non pagano e chi nel passato ha commesso un errore del genere ora se ne rende conto. Il rapporto genitore-figlio è sottoposto da tempo ad un discreto stress e ci vuole tutta la vostra temperanza per andare avanti. In campo professionale conviene tenere tutto sotto controllo: ci sono momenti di scarsa concentrazione che pesano sui risultati finali.