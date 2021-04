Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 26 aprile al 2 maggio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 26 aprile al 2 maggio 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 26 aprile al 2 maggio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 19 al 25 aprile

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggior fortuna saranno quelli di Ariete, Toro, Gemelli, Vergine, Bilancia e Capricorno, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Le coppie nate da poco sono molto promettenti per il futuro. Anche se si è sotto la protezione di Giove, alcune coppie dovranno comunque discutere di cose importanti con il partner. In campo lavorativo arriveranno cambiamenti positivi e si ritroverà anche una grande voglia di fare.

Toro

In amore, Venere continua a portare passionalità, ma si dovrà stare alla larga dalle persone sbagliate. Si può ritrovare un buon accordo con il partner e, se la coppia è forte, questo cielo promette anche matrimoni e figli.

Le famiglie dovranno prendere decisioni importanti che riguardano il futuro.

Gemelli

Per le persone a cui piace qualcuno, questa è la settimana giusta per esternare i sentimenti. Per quanto riguarda le coppie, non tutte sono partite con il piede giusto, ma quelle che sono riuscite a superare la crisi di inizio anno ora andranno bene. vanno bene. Quanto al lavoro, entro maggio si potrebbe pensare ad un cambiamento.

Cancro

La prima parte di aprile non è stata interessante per il settore amoroso, ma in questa settimana le cose cambieranno.

Le giornate di martedì e mercoledì sono importanti e si potrebbe trovare un’intesa con qualcuno. Per ciò che riguarda il campo professionale, se nel passato si sono affrontate ostacoli e difficoltà in questo periodo le cose inizeieranno ad andare meglio.

Leone

C’è una forte agitazione in amore. Per molti nati sotto questo segno è arrivato il momento di pensare al lavoro e dunque le questioni di cuore finiranno in panchina. In campo lavorativo si stanno cercando soluzioni ma non è facile tenere tutto sotto controllo.

Vergine

È un momento intrigante per i sentimenti. Tuttavia, dipende dalla propria volontà di azione: se si pensa troppo al lavoro è normale che l’amore passi in secondo piano. Questo è inoltre il periodo migliore per portare avanti un progetto che riguarda la casa o i figli.

Bilancia

All’inizio di aprile non si era convinti di un amore e si è stati per conto proprio, ma ora le cose cambiano e si fanno sempre più interessati nel mese di maggio. Grazie a Venere non più in opposizione sarà possibile recuperare e alcune coppie affiatate finalmente potranno legalizzare l’unione.

Scorpione

In questo periodo l’ultima cosa che si cerca è una storia poco impegnativa, forse perché le relazioni degli ultimi mesi non sono state promettenti. Si sente l’esigenza di vivere nuove emozioni ma si preferisce stare lontani dalle complicazioni: si spera nell’amore ma non si fa nulla per cercare la propria anima gemella.

Sagittario

Se all’inizio di aprile si è verificato un incontro con una persona piacevole, il consiglio è quello di continuare a frequentarla. In questo periodo è possibile costruire molte cose anche in campo sentimentale. Nella vita di coppia c’è uno stato di calma apparente ma bisogna evitare gelosie, soprattutto se uno dei due pensa che il partner sia stato infedele.

Capricorno

Le coppie che hanno vissuto un periodo critico ora possono pensare ad un grande progetto da affrontare insieme entro l’estate. In campo lavorativo, all’inizio del mese si è stati coinvolti in qualche situazione complicata ma ora si potrà prendere una bella rivincita.

Acquario

Per chi si è innamorato di una persona già promessa a qualcun altro o sta vivendo una passione trasgressiva, è possibile che martedì ci sia uno stato di tensione molto forte da tenere sotto controllo. La settimana parte sottotono: se in coppia c’è stata più competizione che comprensione, bisogneranno evitare polemiche.

Pesci

In amore queste stelle permettono di dimenticare, almeno per qualche giorno, persone che hanno fatto del male a sé. La situazione diventa ancora più promettente per i cuori solitari che sognano l’amore eterno e non mancheranno emozioni positive. Anche per le coppie longeve che hanno superato molti problemi questo sarà un periodo sereno.