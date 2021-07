Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 26 luglio all’1 agosto 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 26 luglio all'1 agosto 2021.

Oroscopo settimanale Fox dal 26 luglio all’1 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete, Cancro, Leone e Sagittario saranno i segni che potranno godere di un’ottima situazione astrologica in quanto quotati cinque punti su cinque. La settimana sarà comunque buona per tutti: nessuno viene quotato con meno di tre punti su cinque.

Ariete

Coloro che hanno iniziato una storia nella prima parte di luglio avranno qualche perplessità e sembrano battere la fiacca: ora è arrivato il momento di fare una scelta che potrebbe riguardare un totale cambiamento nel vivere l’amore. In campo professionale, è un periodo interessante per fare progetti in vista dell’autunno.

Toro

Questo è un periodo da dedicare alle vacanze, quindi il consiglio è quello di vivere le nuove storie senza pregiudizi. Nella vita di coppia vanno evitate le discussioni.

Quanto al lavoro, ci sono situazioni da affrontare con coraggio: la sfera economica è sotto pressione e anche chi guadagna molto ultimamente ha speso troppo.

Gemelli

Attenzione nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27: in un periodo così agitato l’ultima cosa da fare è accendere la miccia della provocazione e soprattutto con Ariete e Capricorno potrebbero nascere piccoli disguidi. Nella vita di coppia potrebbe esserci un malinteso da chiarire.

Cancro

Venere in buon aspetto regalerà incontri promettenti e, anche se le ultime due settimane non sono state al top, ora si ha riscoperto il desiderio di amare.

A parte qualche malinteso tra mercoledì e giovedì, il resto della settimana porterà nuova linfa vitale anche alle coppie che hanno vissuto un periodo di crisi.

Oroscopo settimanale Fox dal 26 luglio all’1 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Nel mese di luglio non è stato facile innamorarsi, soprattutto per coloro che hanno vissuto i sentimenti senza remore. I pianeti consigliano di dimenticare il passato, soprattutto se è stato fonte di grandi disagi.

In campo professionale, con la Luna positiva, non è il momento giusto per fermarsi ma di valorizzare le idee.

Vergine

Venere sarà attiva nel segno a partire da giovedì. Nella vita di coppia torna una buona complicità: chi stava per lasciarsi potrebbe ripensarci mentre chi vive una relazione più stabile potrebbe pensare a un figlio.

Bilancia

Ad agosto Venere sarà nel segno, quindi se si è innamorati di una persona ci si dovrebbe dare da fare già da adesso. Le storie che iniziano in questi giorni potranno essere avvantaggiate da un atteggiamento ottimista o dalla sensualità. Quanto alla sfera lavorativa, tra mercoledì 28 e giovedì 29 si sarà costretti a mettere in chiaro alcune cose anche in maniera piuttosto dura.

Scorpione

Con alcuni segni come Pesci e Cancro possono nascere sentimenti profondi e agosto sarà un mese di recupero in amore. In campo professionale, tutto promette meglio del previsto anche perché ci si è liberati di qualche peso superfluo.

Oroscopo settimanale Fox dal 26 luglio all’1 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

In questi giorni un’amicizia nata da poco potrebbe sembrare promettente, ma è meglio non lasciare il certo per l’incerto. Ora arriverà un momento di riflessione e di pausa che durerà fino alla metà di agosto. In campo professionale, se si è liberi professionisti èbene non farsi prendere dall’incertezza per due settimane.

Capricorno

Il cielo astrologico è pieno di stelle interessanti dal punto di vista amoroso e tutte le storie che non hanno motivo di esistere si potranno interrompere senza difficoltà. Se invece la coppia è forte, in questo fine luglio sarà possibile rafforzare il legame e creare un’intesa eccellente.

Acquario

Le coppie che hanno discusso nel mese di luglio ora devono ritrovare un buon equilibrio. L’agitazione resta alta soprattutto se uno dei due partner ha problemi di lavoro o sta lottando per ottenere qualcosa in più a livello economico. Quanto al lavoro, una spinta in più arriverà tra circa un mese.

Pesci

I nati sotto questo segno stanno rimettendo in gioco tutta la propria vita sentimentale: le storie nate da qualche settimana non danno serenità ma si consiglia massima prudenza nelle relazioni fino a metà agosto. Ci vuole pazienza: se si è delle persone sensibili si dovrà calmare la propria agitazione interna.