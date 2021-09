Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Oroscopo settimanale Fox dal 27 settembre al 3 ottobre 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

È un momento favorevole per chi vuole vivere una storia speciale.

L’unico pianeta che può procurare qualche difficoltà è Marte. Giornate come quelle attorno al 30 settembre potrebbero portare qualche fastidio nelle coppie di lunga data.

Toro

In amore, le crisi possono essere risolte ma bisogna avere un po’ di pazienza. Venere contraria crea qualche dubbio nei rapporti sentimentali nati da poco ma da venerdì le cose cambieranno e ci sarà un miglioramento nelle relazioni in genere. È la settimana adatta per affrontare delle questioni di carattere economico piuttosto rilevanti.

Gemelli

Momento interessante per coloro che vogliono avere una storia o relazionarsi a una persona conosciuta da poco. Se la propria vita affettiva poggia su basi solide, questo è il periodo per dare forma a progetti rimandati da molto tempo. Se nella coppia c’è qualche dubbio, meglio risolverlo subito.

Cancro

Se nella vita di coppia ci sono perplessità, sarà meglio affrontare i problemi uno per volta senza farsi prendere dall’ansia. Il consilio è quello di tenere a freno la lingua nel fine settimana.

In campo professionale, ci sono cambiamenti importanti: non conviene agire in maniera impulsiva perché potrebbe esserci una trattativa o un braccio di ferro per ottenere quello che desiderate davvero.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 27 settembre al 3 ottobre 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Anche se nelle coppie ci possono essere delle complicazioni, sarà bene evitare contrasti eccessivi. Negli ultimi mesi, alcuni non hanno vissuto bene l’amore: forse ci sono state preoccupazioni di lavoro che hanno avuto ripercussioni sulla vita familiare.

Dalla prossima settimana si può recuperare una buona intesa anche perché Venere tornerà favorevole.

Vergine

In amore è un periodo importante per coloro che vogliono fare incontri. Restano momenti di incertezza e qualche dubbio soprattutto con Bilancia e Cancro. Periodo interessante anche per coloro che vogliono fare progetti legati alla famiglia o alla casa: ci sarà qualcosa di buono attorno al 30 settembre.

Bilancia

L’amore è favorito e lo sarà ancora di più dalla prossima settimana quando Venere farà un transito importante. Momento di forza anche per gli incontri nati da poco: il cielo aiuta il dialog e permette di ritrovare tranquillità, dunque questa settimana ci si potrebbe avvicinare ad una persona che si è dimostrata un po’ distratta.

Scorpione

In amore, chi ha vissuto una crisi potrà recuperare la voglia di amare. Le coppie che hanno resistito alle recenti bufere sono sempre più forti. In campo professionale la situazione migliora anche se questa settimana è ancora un po’ povera: con un po’ di calma e buona volontà si potranno però superare molti ostacoli.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 27 settembre al 3 ottobre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Il fine settimana induce anche le coppie che hanno avuto qualche problema importante a riavvicinarsi. Attenzione solo nei rapporti con Gemelli e Vergine. Quanto al lavoro, finalmente qualcosa si muove e alcuni progetti vanno lavorati fin da adesso. Chi studia potrà ottenere un buon successo e chi ha presentato un progetto riceverà a breve delle conferme.

Capricorno

Un’amicizia nata per gioco, ad ottobre potrebbe diventare importante. Nei mesi passati è possibile che ci siano state tensioni nella coppia che adesso bisogna provare a risolvere. Se in campo professionale c’è qualcosa che non piace, il consiglio è quello di parlare ed evitare sfoghi inutili soprattutto a inizio settimana.

Acquario

Le storie fresche non sono state brillanti, colpa anche di una Venere contraria che ancora incide nella propria vita sentimentale. Tuttavia, gli inizi di ottobre portano una sorpresa. In ambito professionale c’è tanta voglia di cambiare e bisogna fare i conti con la voglia di fare cose diverse dal solito.

Pesci

In amore continua una fase favorevole, ma è bene dimenticare le situazioni che hanno fatto soffrire. I momenti più difficili sono passati e molte coppie sono riuscite a superarli. Con Giove attivo è probabile che ci siano progetti per la casa e per i figli.