Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 28 giugno al 4 luglio 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 28 giugno al 4 luglio 2021: qui i dettagli segno per segno. Cancro, Vergine e Pesci saranno i segni che potranno godere di un’ottima situazione astrologica.

La settimana sarà comunque buona per tutti: nessuno viene quotato con meno di tre punti su cinque.

Oroscopo settimanale Fox dal 28 giugno al 4 luglio 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Grazie a Venere aumenta la fiducia nei confronti dell’amore e si potrà pensare al futuro con più ottimismo anche per quanto riguarda i nuovi incontri.

Le coppie che negli ultimi mesi hanno attraversato un periodo critico ora possono dare vita a un nuovo progetto e recuperare fiducia.

Toro

Per chi in amore ha avuto a che fare con una persona poco chiara o ha vissuto una relazione part-time è giunto il momento di mettere la parola fine. In campo professionale si è vittima di qualche pettegolezzo o non si ha più una persona di riferimento: davanti a sé c’è un periodo di cambiamento ma anche di nervosismo.

Gemelli

Le amicizie più belle possono diventare qualcosa di più nel mese di luglio. Buoni progetti anchee per le coppie solide, ma se c’è stata una separazione è meglio voltare pagina. Quanto al lavoro, all’orizzonte s’intravedono buone notizie grazie alla posizione favorevole di Mercurio.

Cancro

In amore la timidezza è da sempre uno scoglio terribile da superare e spesso si mostra una sicurezza che non credevate di avere: il consiglio è quello di affidarsi alle nuove emozioni senza paura. Una giornata promettente sarà quella di mercoledì.

Oroscopo settimanale Fox dal 28 giugno al 4 luglio 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Grazie a Venere i nuovi incontri sono molto interessanti e il periodo dà anche spazio anche ad una vecchia fiamma incontrata per caso. I rapporti familiari migliorano e la giornata migliore per confrontarsi e parlare sarà venerdì.

Vergine

Venere sarà nel segno nella seconda metà di luglio, quindi tutti gli incontri che si fanno da adesso fino alla fine del prossimo mese saranno molto intriganti. Se la vostra è una coppia forte, in questo periodo lo diventerà ancora di più. In campo professionale la propria vitalità raddoppia ed entro la fine di luglio potrà arrivare una bella notizia.

Bilancia

In amore giugno si conclude in maniera pesante mentre il mese di luglio parte con stelle favorevoli per i sentimenti. È facile rimanere attratti da una persona del Leone, del Sagittario o dell’Ariete. Nella vita di coppia c’è qualcosa che non va: il consiglio è quello di non discutere nella giornata di mercoledì.

Scorpione

Per ciò che riguarda a vita sentimentale, il proprio orgoglio ferito risponde alle provocazioni in maniera troppo aggressiva. Entro i primi giorni di luglio sarà necessario fare chiarezza con il proprio partner. In questi giorni sembra che non vada bene nulla e si deve stare attenti alle discussioni che nasceranno anche nel weekend.

Oroscopo settimanale Fox dal 28 giugno al 4 luglio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Se si ama la stessa persona di sempre si devono superare alcune difficoltà vissute negli ultimi tempi. Grazie a Venere e Marte favorevoli, se in campo professionale si è seminato bene in passato ora finalmente si muoverà qualcosa.

Capricorno

In amore potrebbe spuntare un nuovo problema nella propria relazione dato che non si riesce a cambiare la propria posizione. Se il partner non si è adeguato alle proprie esigenze, allora è meglio voltare pagina. Quanto al lavoro, il mese di luglio riuscirà a portare molta più serenità nella propria vita.

Acquario

In amore sta per arrivare un momento in cui l’intolleranza prenderà il sopravvento su tutto. Si hanno molti dubbi e incertezze e se si ha a che fare con una persona che non è sincera il rapporto diventerà molto teso. Fino a metà luglio si deve fare attenzione a non perdere la pazienza.

Pesci

Se giugno ha riportato l’amore nella propria vita, luglio lo confermerà. L’unica cosa che può disturbare è il rapporto con i parenti, soprattutto se c’è qualcuno che continua a creare difficoltà nella propria relazione. In campo professionale, Giove in maniera molto decisa permette di rinsaldare la propria posizione.