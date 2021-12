Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel weekend del 4 e 5 dicembre 2021.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale del weekend del 4 e 5 dicembre 2021: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo settimanale di Paolo Fox del 4 e 5 dicembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

In questo periodo, in amore, si vorrebbero avere delle spiegazioni in merito ad una storia traballante. La serata di domenica sembra più pesante e basterà un nonnulla per far arrabbiare: ci saranno problemi da superare ma alla fine se ne uscirà. Chi si è separato deve cercare di ritrovare un po’ di tranquillità.

Toro

Venere ha iniziato un transito speciale che durerà parecchi mesi e un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore.

Le nuove storie potrebbero diventare importanti e qualcuno deciderà di formare una nuova coppia. In campo professionale non sempre i rapporti con i colleghi saranno tranquilli, soprattutto se c’è qualcuno che cerca di sminuire il proprio operato.

Gemelli

Tutti gli incontri che si fanno in questi giorni sono importanti. Non si ha una grande voglia di giurare amore eterno, quindi se si incontra una persona molto affascinante si potrebbe decidere di vivere il rapporto alla giornata.

Le coppie più agitate devono smettere di pensare sempre al lavoro e iniziare a recuperare l’intimità perduta.

Cancro

Venere in opposizione non permette di vivere amori passionali e mette in guardia da storie che nascono in maniera sbagliata. Nei rapporti di coppia si registra qualche preoccupazione in più e forse bisognerà affrontare problemi che riguardano la famiglia. Quando al lavoro, si esce da una situazione un po’ pesante sotto il profilo economico.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox del 4 e 5 dicembre 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Eventuali discussioni nella vita di coppia dovrebbero essere troncate sul nascere mentre in campo professionale chi ha un lavoro indipendente potrebbe avere già avuto buoni risultati. Ci si è trovati davanti ad una scelta da fare e ad un cambiamento professionale netto.

Vergine

A volte per paura di un sentimento si resta in attesa senza sapere bene di cosa: il consiglio è quello di andare incontro al destino e cercare di affrontare le passioni senza reticenze: anche un incontro occasionale può diventare qualcosa di più ma dovete crederci. Le coppie che convivono potrebbero pensare di sposarsi.

Bilancia

In amore non è semplice abbandonarsi ad una passione, soprattutto se si è stati delusi da relazioni poco chiare vissute in passato. Le coppie forti devono evitare le discussioni per motivi di soldi o per l’educazione dei figli. In campo professionale, si vorrebbe cambiare tutto e non è sempre possibile farlo.

Scorpione

Questo fine settimana favorisce le imprese amorose, anche perché Venere per molti mesi sarà dalla propria parte. Nella vita di coppia però c’è un problema domestico ed è tempo di fare scelte importanti che riguardano la famiglia.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox del 4 e 5 dicembre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Le coppie che sono nate nel mese di ottobre sono importanti e saranno di riferimento per dicembre. Se si cerca un sentimento nuovo, ora si potrebbero provare emozioni interessanti e il fine settimana potrebbe essere rivelatore. Non si esclude che nelle coppie ci siano stati problemi in passato, ma tutto si può superare con Giove e Saturno favorevoli.

Capricorno

In amore è una fase di grande recupero che deve essere vissuta con ottimismo. Se ci sono preoccupazioni o non si crede più nell’amore, occorre invertire la rotta o si rischia di sprecare questo importante transito di Venere che sarà con sé per molte settimane e che conviene sfruttare. Le coppie allo sbaraglio possono essere aiutate a parlare con serenità.

Acquario

In amore è difficile accettare una relazione duratura e seria quando si cerca l’avventura oppure si detestano i vincoli di coppia. Le coppie che si amano da tanto tempo dovrebbero ritrovare l’intimità perduta. In campo professionale, tutto ciò che è nuovo attira e il desiderio di tagliare i conti con il passato è sempre più forte.

Pesci

Se si ha conosciuto una persona da poco, il consiglio è quello di concedersi senza costringerla a lunghi interrogatori per capire se sia davvero sincera oppure no. Se da qualche tempo si vive una relazione, è facile che ci sia stata una crisi ma anche probabile che si arrivi a un punto di incontro.