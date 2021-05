Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 3 al 9 maggio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 3 al 9 maggio 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 maggio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 3 al 9 maggio 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggior fortuna saranno quelli di Cancro, Vergine, Bilancia e Capricorno, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Per quanto riguarda l’amore, questo è un periodo dedicato alla riflessione. Anche se Venere è attiva, non si deve dare nulla per scontato e se di recente si ha discusso con il proprio partner per motivi di casa o di figli, presto si recupererà tutto.

Il fine settimana aiuta a comunicare di più.

Toro

In amore, è un periodo davvero promettente e all’orizzonte s’intravedono grandi e importanti novità. Chi sta ancora pensando al passato in maniera negativa, adesso dovrebbe superarlo e guardare al futuro con più ottimismo. Se di recente si ha discusso con il partner, ora è possibile ritrovare serenità.

Gemelli

Questa parte dell’anno appare ancora confusa e complicata da qualche ricordo che andrebbe cancellato. Nei rapporti di coppia non si esclude qualche conflitto, anche perché Mercurio entra in questo segno da martedì.

Per ciò che riguarda il lavoro, si deve affrontare una prova: con Giove favorevole è possibile ottenere tutto.

Cancro

Negli ultimi tempi la vita sentimentale è stata meno interessante di quella lavorativa e per questo la prima settimana di maggio ha deciso di risvegliare le emozioni. La Luna inizia un transito già da giovedì e le stelle aiutaneranno coloro che vogliono incontrare una persona speciale.

Oroscopo settimanale Fox dal 3 al 9 maggio 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

In amore le stelle invitano ad amare senza reticenze. Venere in aspetto favorevole deciderà quali coppie meritano di andare avanti e quali non hanno ragione di esistere. In campo lavorativo ogni competizione va affrontata solo se ne vale la pena.

Vergine

Per coloro che sono interessati ad una persona questo è il periodo adatto per approfondirne la conoscenza. Il consiglio è quello di non rimandare discussioni e confronti, perché dalla prossima settimana le stelle saranno meno favorevoli per i sentimenti.

Bilancia

C’è grande slancio in amore e le storie nate da poco promettono bene. Le coppie che si amano davvero pensano ad avere un figlio, alla casa o un cambiamento. In campo lavorativo, bisognerà impostare progetti che portino cambiamenti significativ: non tutto quello che è stato fatto nei primi mesi dell’anno è andato bene ma solo perché spesso ci si fa condizionare dall’ansia.

Scorpione

Nelle giornate di lunedì e martedì si potrebbero vivere momenti di disagio in amore, soprattutto se si crede che una persona sia stata scorretta nei propri confronti. Anche le coppie torneranno a discutere: forse sarebbe meglio evitare complicazioni all’inizio della settimana.

Oroscopo settimanale Fox dal 3 al 9 maggio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore si ha poca voglia di impegnarsi in una storia complicata o con una persona con la quale non c’è sintonia: in questa settimana si apparirà esageratamente critici oppure molto polemici. Per quanto riguarda la vita di coppia, bisogna stare attenti a non lasciarsi trascinare da qualche rapporto clandestino: il desiderio di trasgressione aumenta ma può portare forti ripensamenti.

Capricorno

Per le relazioni stabili questo è un periodo importante per fare progetti in vista del futuro. Nei legami con i segni Ariete e Cancro ci vuole comunque tanta pazienza. In campo lavorativo molto probabilmente ci saranno buone opportunità e nei prossimi mesi si discuterà di un accordo o di un contratto.

Acquario

In amore le eccessive preoccupazioni vanno superate, anche se lunedì la Luna nel segno renderà molto agitati e le relazioni complicate si apprestano a vivere giornate un po’ critiche. Quanto al lavoro, si ha voglia di fare cambiamenti: alcuni hanno già avanzato una proposta mentre altri dovranno affrontare il destino e le sue sorprese.

Pesci

Le relazioni nate da poco sono ingestibili e tutto quello che non funziona potrà essere messo in discussione. Chi ha alle spalle un rapporto fallito, in questo periodo ha qualcosa da sanare nel cuore. In campo lavorativo è invece una settimana promettente grazie a Giove che inizia un transito importante.