Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 30 agosto al 5 settembre 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 30 agosto al 5 settembre 2021. I segni più fortunati della settimana saranno Toro, Gemelli, Leone, Vergine e Bilancia, tutti quotati con cinque punti su cinque.

Anche per gli altri non si tratterà comunque di un periodo negativo: nessuno, secondo l’astrologo, avrà meno di tre punti su cinque.

Oroscopo settimanale Fox dal 30 agosto al 5 settembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Con Mercurio e Venere in opposizione, si potrebbe non avere tempo per l’amore o potrebbe esserci qualche contrasto, ma il consiglio è quello di non perderesi d’animo. L’agitazione potrebbe essere determinata dal fatto che si sta vivendo una fase importante della propria vita e potrebbe esserci qualcosa da chiarire in famiglia, con dei parenti o dei fratelli.

Toro

Molti single nati sotto questo segno preferiscono vivere rapporti senza impegni. Per le coppie sarà una settimana davvero interessante. In campo professionale è importantissimo tenere sotto controllo le finanze e cercare di recuperare contatti che potrebbero essere utili per il futuro.

Gemelli

Grazie a Venere in buon aspetto, molti riacquisteranno fiducia in amore. Un incontro speciale potrà far emozionare, soprattutto nel weekend. Se di recente c’è stata una separazione, ora si deve fare i conti con un ex che non è del tutto sereno nei propri confronti.l

Cancro

In amore non è la settimana giusta per rischiare: anche se si incontra una persona che attira in modo particolare, si suggerisce di non dichiarare amore eterno troppo in fretta. Per le coppie questo è un periodo di costruzione in vista di un futuro importante anche se sono giornate in cui non è facile far quadrare i conti.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 30 agosto al 5 settembre 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore il cielo è piacevole e Mercurio e Venere sono favorevoli. La situazione generale invita a fare nuove conoscenze: si potrebbe essere contattati da un ex ma ci sono nuove speranze anche per chi vuole vivere nuovi amori. Le storie nate nel corso degli ultimi due mesi si riveleranno importanti. Per tutta la settimana la Luna non sarà mai contraria e questo è un punto a favore per la propria relazione.

Vergine

Le storie nate nelle ultime quattro settimane sono molto importanti. Settembre stra un mese di grande forza, anche perché il Sole transiterà nel segno. Nonostante qualche momento di tensione, nel cielo astrologico ci sono stelle interessanti soprattutto per le coppie. In campo professionale, il cielo favorisce progetti più ambiziosi e coloro che hanno un lavoro indipendente dovrebbero avere già avuto una bella novità.

Bilancia

In amore si può contare su grandi stelle perché Mercurio e Venere transitano in questo spazio zodiacale. Le unioni che hanno basi solidi funzionano molto bene ma anche i single sono tra i favoriti dello zodiaco. Quanto al lavoro, il consiglio è quello di fare le proprie proposte e arriveranno risposte.

Scorpione

Con Venere nel segno, capita di vivere momenti in cui l’amore non interessa più e poi, improvvisamente, ci si ripensa. Per alcuni potrebbero essere giornate rivelatrici mentre per altri ci saranno avventure passionali. Per qualche coppia il mese di luglio è stato molto pesante ma a settembre si potrà trovare un buon equilibrio. Attenzione con il segno del Leone e dell’Acquario perché potrebbero nascere complicazioni.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 30 agosto al 5 settembre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

In amore, agosto è stato un mese particolare e se è nata una storia forse è già finita: d’altronde è normale che si trascorrano momenti di forte trasporto all’inizio di una relazione e poi, nel tempo, si perda interesse. Il consiglio è quello di lasciare passare la settimana senza agire in maniera troppo precipitosa.

Capricorno

In amore, non è ancora chiaro quale persona vi attira di più. Il consiglio è di evitare di scaricare le proprie ansie nel rapporto di coppia. In campo lavorativo, sono favoriti tutti i nati del segno che desiderano rilanciare la propria attività.

Acquario

La Luna favorevole, assieme a Venere, produce un effetto positivo per chi desidera vivere una storia. Si suggerisce di utilizzare questo periodo per farsi avanti nelle situazioni che interessano di maggiormente. In campo lavorativo, ci sono dei buoni progetti da portare avanti.

Pesci

In amore la situazione per i cuori solitari resta molto intrigante, tuttavia lunedì sarà una giornata piuttosto polemica. L’ambito professionale richiede attenzione, ma se è possibile si consiglia di rimandare a mercoledì un incontro.