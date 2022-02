Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel periodo settimanale dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale per il periodo compreso tra il 31 gennaio e il 6 febbraio 2022: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo settimanale di Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Venere è ancora nervosa e in amore si deve cercare di trovare la fiducia, quella che si è persa nel passato perché le nuove relazioni hanno fatto fatica a decollare. A volte, quasi sempre, ci si sente incompresi, soprattutto se ci si sta rapportando con una persona impegnata. Sul lavoro, si sta cercando una gratifica che arriverà nei prossimi giorni.

Toro

Venere è dalla propria parte, è in ottimo aspetto e ora si può fare colpo su qualcuno.

Il consiglio è quello di questo momento per fare nuove amicizie, per allargare i contatti e frequentare tante persone: il cielo promette grandi cose.

Gemelli

Con nuove passioni in arrivo, è bene lasciarsi andare all’amore senza paure. Si è un po’ stanchi delle solite cose, ci si annoia facilmente e, se si è single, forse si dovrebbe andare in gito e non fermarsi. Sul lavoro, non bisogna tirarsi indietro.

Cancro

In amore la situazione non è così semplice da gestire: si stanno cercando nuovi riferimenti e ci si sente smarriti.

Delusi dagli ultimi incontri, ora forse è meglio agire con prudenza e pensare al futuro, che sarà sicuramente migliore.

Oroscopo settimanale di Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore stanno per arrivare giornate particolari e si potrebbe mettere in discussione un legame. E’ bene cercare di non essere polemici e non pretendere troppo. Sul lavoro, un cambiamento arrivato da poco sta facendo vivere belle sensazioni, ma ora si sta cercando qualcosa di più.

Vergine

Venere è dalla propria parte, motivo per cui bisogna lasciarsi andare all’amore e alle belle emozioni. Se si è chiusa una storia, si è convinti che nessuno torni indietro. Quando al lavoro, la fatica è quasi alle spalle ed entro febbraio si completerà un percorso.

Bilancia

In amore c’è dell’agitazione e qualcosa sta turbando il proprio cuore. Sul lavoro, si hanno tantissime cose da fare e si è indecisi: non si riesce a stare fermi ma non sai bene come agire: sarebbe opportuno osservare di più, pensare e riflettere.

Scorpione

Gli incontri sono favoriti e Venere fino agli inizi di marzo sarà dalla propria parte. Si ha voglia di innamorarsi e forse le storie nate da poco possono regalare grandi emozioni: l’importane è cercare di non isolarti e di lasciarsi andare accogliendo a braccia aperte le novità.

Oroscopo settimanale di Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

In amore ci si stanca troppo facilmente dei rapporti e si vuole sempre vivere storie in movimento. Un partner ideale per sé potrebbe essere il segno dei Gemelli, ma anche un Acquario o una Bilancia. Ci sono nuovi incontri in arrivo: è bene lasciarsi andare alle sorprese perché la situazione sentimentale è in una fase di recupero.

Capricorno

Venere è dalla propria parte e i nuovi incontri sono favoriti, soprattutto ora che si è molto più affascinanti del solito. I pianeti aiuteranno a dimenticare il passato anche se chi si è separato da poco, impiegherà più tempo per voltare pagina.

Acquario

Forse, in amore, si sta cercando qualcuno che ha fatto parte del proprio passato, ma si deve tenere bene a mente che le minestre riscaldate non sono mai buone. Da marzo, con Venere, arriverà una bella svolta.

Pesci

Venere aiuta i rapporti nati da poco, ma ci si deve lasciare andare completamente senza paure e preconcetti. Sul lavoro è bene pensare al futuro: si hanno tante idee e strategie, che porteranno lontano.

Oroscopo settimanale Fox dal 31 al 6 febbraio gennaio 2022: i segni più fortunati

Osservando il punteggio che l’astrologo ha attribuito i segni zodiacali, emerge che i più fortunati a godere di cinque stelle su cinque saranno i nati sotto il segno dei Pesci. Quelli con meno punti, pari a tre su cinque, sono invece Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario.