Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 4 al 10 ottobre 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 4 al 10 ottobre 2021.

Oroscopo settimanale Fox dal 4 al 10 ottobre 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Da giovedì Venere inizia un transito interessante.

Le relazioni che si sono concluse negli ultimi sei mesi sono ormai irrecuperabili, ma sarà possibile vivere nuovi amori. Se nella vita di coppia ci sono state troppe tensioni, è meglio aspettare il fine settimana per un confronto. Entro la fine di questo mese si dovrà inoltre fare una scelta in campo professionale.

Toro

Se nel proprio cuore c’è più aggressività, forse si è vittima di qualche retaggio del passato. Quella in arrivo sarà comunque una settimana di recupero per le coppie di lunga data.

In campo professionale, il consiglio di una persona autorevole potrebbe risultare prezioso.

Gemelli

Se una storia d’amore non funziona o si è tentato di capire una persona senza successo, ora la tentazione è quella di dire basta. Le storie d’amore nate in questo periodo sono sotto verifica. Se c’è stata una separazione non è facile ritrovare tranquillità, soprattutto lunedì e martedì. In campo professionale, il peso delle responsabilità e del dovere è molto sentit, ma la creatività salva dai pensieri negativi.

Cancro

In amore, per colpa di Marte dissonante, non si esclude un momento di stanchezza. Questo non incide però sulla propria voglia di amare anche se ci sono delle persone da cui si devono prendere le distanze. L’influsso dei pianeti sarà innovativo e per le coppie che si vogliono bene questa è una settimana favorevole per prendere decisioni importanti.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 ottobre 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In campo amoroso ci sono parecchie tensioni da risolvere, ma attenzione a Venere che è ancora controversa nei primi giorni della settimana. Chi ha vissuto alti e bassi con una persona, sarebbe opportuno rimandi le discussioni a giovedì. Anche le relazioni familiari sono appesantite da qualche problema: già da qualche tempo si vive una situazione economica non proprio semplice da gestire.

Vergine

Da giovedì Venere inizia un transito polemico: una persona ambigua potrebbe iniziare a dare fastidio e si potrebbe avere qualche discussione più accesa del solito. Nella vita di coppia bisogna mettere ordine, soprattutto nelle vicende economiche. Se in amore ci sono state difficoltà, sarebbe il caso di parlarne.

Bilancia

Mercurio transita nel segno e, assieme al Sole, è un elemento di forza per le nuove conoscenze. Se si pensa sempre al lavoro, è normale che il partner si arrabbi: in alcuni rapporti è necessario ritrovare un po’ d’intimità perduta. Per risolvere un problema di famiglia sono indicate le giornate di giovedì e venerdì. In campo professionale, tutto è decisamente in ripresa e chi ha un’attività indipendente riceverà delle rassicurazioni.

Scorpione

Questa sarà l’ultima settimana con Venere nel segno, motivo per cui si consiglia di non sottovalutare un incontro. Attenzione però a non soffocare un rapporto prima che nasca: il suggerimento è quello di non dare troppo importanza alle tensioni con i parenti o a persone esterne al rapporto. È necessario avere un atteggiamento molto responsabile anche sul lavoro.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 ottobre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Venere sta per entrare nel segno e un improvviso risveglio della vita sentimentale sarà annunciato anche da una telefonata o da un incontro piacevole. Questa settimana prepara un periodo brillante anche per coloro che vogliono vivere rapporti di breve durata. È un bel cielo anche per coloro che vogliono sposarsi o fare un figlio.

Capricorno

La giornata di lunedì permette alle coppie che hanno discusso di riavvicinarsi. Saranno favoriti i progetti per la casa, ma attenzione con Cancro e Bilancia che sono spesso propri amici ma anche antagonisti in amore. In campo professionale, tutte le situazioni possono portare lontano.

Acquario

Per i rapporti di coppia questa è una settimana di recupero: se è possibile, è bene anche accettare qualche compromesso. In campo professionale, quando si firma un accordo per forze di cosa bisogna portarlo avanti. Alcuni dei nati sotto questo segno sono arrabbiati per questioni di soldi: le tasse e gli impegni sono troppi e in cassa non resta quasi nulla.

Pesci

Le storie nate a settembre possono andare avanti, ma giovedì si potrebbe cambiare atteggiamento. Nessun problema per le coppie forti e determinate, anche se in tutte le convivenze da qualche tempo c’è un forte senso di responsabilità e sarebbe bene dividere al meglio gli impegni della coppia. Chi ha vissuto una separazione deve lasciar perdere il passato e voltare pagina.