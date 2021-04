Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 5 all’11 aprile 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 5 all'11 aprile 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 5 all’11 aprile 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 5 all’11 aprile

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Ariete, Leone, Sagittario e Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Arriva un eccellente recupero e con Venere nel segno anche una buona dose di sensualità. Sono giornate passionali o comunque in cui l’amore torna protagonista. Quanto al lavoro la primavera fornisce l’inizio di buoni progetti che potrebbero portare lontano.

Toro

Venere sarà attiva nella seconda parte del mese. Ancora non c’è la determinazione che sarebbe utile per fare passi avanti in amore. Se c’è stata una separazione è inutile sprecare giorni a pensare a come reuperare l’irrecuperabile.

Gemelli

In questa settimana si potrebbero fare conoscenze davvero speciali. Venere è nel segno e aprile e maggio sono mesi importanti per i sentimenti. Il consiglio è quello di non lasciare nulla di intentato soprattutto nel fine settimana.

Cancro

E’ probabile che ci ci sia confusione in amore e prima della metà di aprile bisogna cercare di allontanare l’amarezza e la malinconia che Venere contraria può provocare. Quanto alla vita professionale, la situazione generale invita all’attesa.

Leone

Il cielo rende liberi di amare e anche di fare conoscenze intriganti. I rapporti sono favoriti, ma in questo periodo non si vorrebbero dare garanzie e si vorrebbe vivere situazioni piacevoli senza dover dare troppe spiegazioni.

Vergine

Venere sarà anora più favorevole dalla seconda metà di aprile: il consiglio è quello di coltivare già ora delle amicizie perché entro un paio di settimane potrebbero diventare qualcosa di più. Quanto al lavoro, si può già programmare qualcosa di buono per la fine del mese.

Bilancia

C’è ancora qualche piccolo problema e le opposizioni planetarie del periodo suggeriscono di fare le cose con calma. Le storie d’amore nate da poco tempo devono essere messe alla prova. Si potrebbe anche avere a che fare con una persona che non convince del tutto.

Scorpione

Le storie che nascono adesso sono piacevoli ma dovranno passare una dura revisione durante la seconda metà di aprile. Dunque se non si è certi di una relazione è probabile che già dopo il 20 del mese essa verrà rimessa in discussione.

Sagittario

E’ una splendida Venere quella che invita a dare spazio ai nuovi amori ma anche a credere nelle proprie capacità. Per le coppie inizia un periodo di grande ripartenza, soprattutto per quelle che nel corso del mese di marzo hanno perso colpi o si sono viste meno.

Capricorno

L’amore in questi giorni batte la faccia: chi avrebbe dovuto fare una scelta probabilmente ha dovuto rimandarla, ma dal 14 molte cose cambieranno e entro il 23 aprile, se si riceve una richiesta o una proposta d’amore, è possibile fare una scelta importante.

Acquario

Qualsiasi scelta si debba fare, si suggerisce di anticipare i tempi perché la seconda metà di aprile sarà meno favorevole. Quanto al lavoro, in questi giorni potrebbe venire in mente una bella idea da proporre.

Pesci

Al momento non c’è tutta questa voglia di cambiare: se invece si è in attesa di una novità è probabile che non arrivi. Sul lavoro, molto di ciò che accadrà dipenderà dalla propria situazione personale: chi lavora come dipendente o è in attesa di un contratto potrebbe ricevere una bella notizia.