Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 5 all’11 luglio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 5 all'11 luglio 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 5 all’11 luglio 2021: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 5 all’11 luglio 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete, Leone, Sagittario e Pesci saranno i segni che potranno godere di un’ottima situazione astrologica in quanto quotati cinque punti su cinque.

La settimana sarà comunque buona per tutti: nessuno viene quotato con meno di tre punti su cinque.

Ariete

In amore ora più che mai è possibile sfruttare la buona influenza di Marte e Venere, come se una energia nuova sostenesse la propria vita. In questa settimana bisogna solamente trovare l’occasione per fare nuovi incontri. Le coppie che stanno insieme da tempo e hanno superato problemi possono ritrovare una bella intesa.

Toro

Per ciò che riguarda al sfera amorosa i nuovi incontri non appagano e spesso ci si chiede se il proprio modo di amare sia quello giusto. In campo professionale è un periodo complicato e ancora non si è fuori da certe tensioni. Il consiglio è quello di cercare di contenere le spese.

Gemelli

Anche se in qualche coppia è nata una divergenza irrisolvibile, grazie a Venere favorevole si può trovare un compromesso. Persino chi si è separato potrebbe innamorarsi di nuovo.

Quanto al lavoro, non si ha voglia di perdere tempo con persone che non meritano la propria fiducia. Giovedì e venerdì saranno due giornate interessanti.

Cancro

Nelle relazioni in cui ci sono stati problemi è opportuno agire con cautela: potrebbe esserci un contezioso da risolvere e potrebbe derivarne qualche tensione. In campo professionale si sta già lavorando ai progetti autunnali e ciò è decisamente importante.

Oroscopo settimanale Fox dal 5 all’11 luglio 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Il fine settimana regala soddisfazioni a coloro che vogliono mettersi in gioco. Nelle coppie una buona notizia potrebbe riguardare uno dei due e anche se si tratta di lavoro conforta: servono più soldi in casa e spesso si discute per questo aspetto. In campo lavorativo, questo è un periodo interessante per dare vita ad un nuovo progetto.

Vergine

In amore c’è tanto da fare e da recuperare. Le storie che nascono a luglio potrebbero diventare molto sconvolgenti, anche perché Venere entrerà nel segno nella seconda parte del mese. Quanto al lavoro, l’unico disturbo può essere legato al rinnovo di un accordo o di un contratto mentre per il resto, con un po’ di buona volontà, si può andare avanti.

Bilancia

I rapporti che nascono in questi giorni sono interessanti, anche se iniziano come conoscenze occasionali. In qualche coppia potrebbe pesare un problema di lavoro che riguarda uno dei due: il consiglio è quello di cercare di risolvere eventuali incertezze che riguardano il patrimonio familiare.

Scorpione

Nella vita di coppia le incomprensioni nascono spontanee e possono essere più o meno forti a seconda del tipo di rapporto che si sra vivendo. I separati devono evitare contatti con gli ex evitando di lasciarsi andare alla malinconia. In campo professionale, l’oroscopo rivela un’insofferenza nei confronti dell’ambiente di lavoro.

Oroscopo settimanale Fox dal 5 all’11 luglio 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Le coppie che si vogliono bene possono recuperare una buona intesa. Le stelle sono dalla propria parte anche se comunque servono aiuti alla famiglia anche economici. Negli ultimi mesi in campo professionale ci sono stati molti ritardi, ma pare che ora le cose stiano cambiando.

Capricorno

Domenica sarà una giornata interessante per fare chiarezza o anche per fare incontri speciali. Nella vita di coppia è un periodo migliore rispetto a quellovissuto nel mese di giugno. Se si sta sempre con la stessa persona vuol dire che il rapporto ha buone fondamenti: sarà però opportuno capire come gestire le responsabilità

Acquario

Le settimane in arrivo possono essere ancora complicate da gestire e il consiglio è quello di cercare di fare le cose con calma. I progetti di coppia vanno al rallentatore ed è facile che in questi giorni possiate si possano perdere le staffe.

Pesci

Chi ha vissuto una separazione, non solo ora sta meglio ma può iniziare a valutare nuovi incontri. In campo professionale sembra che in questi giorni qualcosa si stia movendo a proprio favore. A breve ci sarà una nuova partenza e un nuovo progetto.