Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale del periodo compreso tra il 6 e il 12 dicembre 2021: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 dicembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

In questo periodo si è innamorati di una persona che non offre garanzie e certezze e anche in famiglia regnano piccole e pungenti tensioni: ciò che occorre fare è dare tempo al tempo. Nel complesso, è una settimana favorevole per chi è in cerca di sentimenti.

Toro

Rispetto alle ultime settimane, questa è caratterizzata da una Venere in buon aspetto. I rapporti sono avvantaggiati e si potranno fare anche delle belle conoscenze. Quanto al lavoro, la situazione è complicata e faticosa soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico, ma nella giornata di lunedì, con la Luna favorevole, sarà possibile chiarire molte cose.

Gemelli

Grazie all’aspetto positivo del pianeta dell’amore, a metà settimana si potrebbe fare un incontro piacevole che lascerà il segno. Nella vita di coppia fare progetti importanti è più semplice, ma attenzione alle discussioni nel fine settimana. In campo professionale, con Mercurio in opposizione ci si potrebbe anche stancare di quello che si sta facendo e desiderare qualcosa di nuovo.

Cancro

In amore ci sono ancora dubbi e perplessità.

Gli amori sbocciati da poco devono essere messi alla prova e anche le coppie più forti possono perdere il lume della ragione, in particolare lunedì. La dissonanza di Venere non porta guai seri, ma solo la necessità di confrontarsi su problemi che non sempre sono condivisi.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 dicembre 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Le storie che nascono in questo periodo sono importanti e questa settimana permetterà un recupero importante in campo amoroso.

L’unica giornata della settimana che potrebbe portare un lieve disagio è mercoledì. Quanto al lavoro, gli accordi e le opportunità che nascono in questo periodo portano buone soddisfazioni.

Vergine

La Venere di questa settimana si occupa maggiormente dei nuovi amori e invita le coppie ad avere più fiducia nei confronti della relazione. Le coppie che devono risolvere contenziosi aperti da tempo potranno recuperare e dovranno fare una scelta che riguarda la casa.

Bilancia

L’amore è ostacolato da una Venere in aspetto contrario anche se sarà possibile superare alcune difficoltà: se lunedì o martedì le cose non vanno come si vorrebbe, mercoledì si potranno avere le idee più chiare. In campo lavorativo, se si sta svolgendo un ruolo che non vi soddisfa si potrà faer una richiesta ma solo da mercoledì in poi.

Scorpione

Non è facile recuperare fiducia se una relazione ha deluso le vostre aspettative, ma la settimana inizia piuttosto bene: Marte è ancora nel segno e questo aumenta il desiderio di vivere l’amore a 360 gradi. Le coppie che si sono separate devono recuperare un’intesa perduta perché spesso si discute più di soldi che di altro.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 dicembre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Sole e Mercurio transitano nel segno e dalla prossima settimana arriva anche Marte: ciò significa che ci si potrebbe innamorare dall’oggi al domani. Se c’è una persona che piace, è bene andare diritti allo scopo senza esitare troppo. Giove aiuterà tutti coloro che vogliono convivere o fare grandi progetti di coppia.

Capricorno

Venere resta nel proprio spazio zodiacale e i propri sentimenti sono protetti, ma lunedì si potrebbe mettere alla prova un rapporto. Se nella coppia ci sono difficoltà si sa come agire, però ci sono spese da arginare e problemi da affrontare: uno dei due partner ha problemi di lavoro e ciò che conta è ritrovare la solidarietà di un tempo.

Acquario

In questa settimana persino le relazioni più trasgressive saranno nutrite da ottime stelle. Mercoledì la Luna transita nel segno e porta un vigore eccezionale nella vita di coppia. In campo professionale, la propria creatività è al massimo.

Pesci

L’oroscopo consiglia di non chiedere garanzie prima del tempo, soprattutto se una storia è nata da poco. Giornate come quelle di sabato e domenica potrebbero rendere particolarmente critici anche nei confronti di se stessi. Nei rapporti di lunga data potrebbe arrivare una crisi.