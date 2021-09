Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 6 al 12 settembre 2021.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 6 al 12 settembre 2021. I segni più fortunati della settimana saranno Toro, Gemelli, Leone, Vergine e Bilancia, tutti quotati con cinque punti su cinque.

Anche per gli altri non si tratterà comunque di un periodo negativo: nessuno, secondo l’astrologo, avrà meno di tre punti su cinque.

Oroscopo settimanale Fox dal 6 al 12 settembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Non si esclude qualche contrasto in amore, motivo per cui si consiglia di non iniziare una storia con una persona già impegnata. Nei rapporti di coppia ci sono delle cose da chiarire. Chi passa troppo tempo in casa ed è insoddisfatto del rapporto potrebbe persino fuggire altrove.

Toro

Se all’inizio di agosto ci sono stati problemi in campo amoroso, adesso è possibile risolverli definitivamente. I single del segno che hanno voglia di innamorarsi possono finalmente fare un incontro speciale. Per le giovani coppie che cercano casa arrivano novità, ma con Saturno contro è necessario tenere sotto controllo le spese.

Gemelli

L’amore potrebbe essere dietro l’angolo dato che già dalla metà di agosto qualcosa si è risvegliato. Nella vita di coppia, molti stanno cercando di cambiare e di trovare un’altra strada per arrivare al cuore della persona interessata.

Una notizia importante potrebbe arrivare venerdì. In campo professionale, sono giornate positive per rimettere ordine in un momento in cui c’è un po’ di confusione.

Cancro

In amore, sembra che i sentimenti non siano del tutto ricambiati: si potrebbe ricevere una telefonata o fare un incontro, ma attenzione a distinguere un amore vero da un’infatuazione. Le relazioni nate da poco potrebbero pensare ad una convivenza o addirittura al matrimonio.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 settembre 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Per ciò che riguarda la sfera amorosa, la fase critica è passata e le conoscenze fatte negli ultimi mesi potrebbero diventare importanti. Chi ha vissuto una situazione di forte tensione ora vede le acque calmarsi perché questa parte del mese regala più serenità. Quanto al lavoro, è un momento di grande cambiamento e si verrà messi alla prova da nuove sfide.

Vergine

In amore è arrivato il momento di pensare al futuro e qualcuno potrebbe aver già aver fatto un grande incontro. Si tratta di una situazione di vantaggio anche per le coppie, compresi i separati che potranno trovare un accordo e quindi un nuovo equilibrio. In campo professionale, i liberi professionisti sono pronti a rimettersi in gioco.

Bilancia

Settembre farà di tutto per far nascere l’amore: se c’è già una persona che ha suscitato il proprio interesse, le stelle consigliano di insistere e portare avanti il corteggiamento. In questo periodo si ha bisogno di amore e di essere ricambiati e la settimana aiuta le coppie che si vogliono bene. Il lavoro ha bisogno di aggiornamenti: un progetto molto importante sta avendo successo e andrà avanti ma è necessario non perdere entusiasmo e creatività.

Scorpione

La settimana porta miglioramenti e aumenta la passione: le coppie che nei mesi precedenti hanno accumulato molta stanchezza, ora possono superare i problemi e tornare a parlare di nuovi progetti. Quanto alla professione, non si è molto soddisfatti delle persone che si hanno intorno e da tempo si sta cercando di cambiare ambiente e fare nuove esperienze.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 settembre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

E’ tempo di amare e di lasciarsi travolgere dalle emozioni: per chi ha conosciuto una persona da poco, il rapporto potrebbe proseguire e diventare importante. Se si sta con la stessa persona di sempre, è bene cercare di non fare discorsi noiosi e mettere in cantiere progetti stimolanti. In campo lavorativo, dopo un periodo piuttosto difficile finalmente arriva qualche novità.

Capricorno

La settimana rende più suscettibili ed è bene prestare la massima attenzione con i segni dell’Ariete e del Cancro. Nella vita di coppia potrebbero esserci piccole tensioni, soprattutto se la relazione sentimentale ha vissuto momenti difficili. Meglio moderare i toni, mantenere la calma e il sangue freddo.

Acquario

Con Venere positiva si possono fare incontri piacevoli. Le buone stelle della settimana aiutano le coppie che possono contare su basi solide. In campo professionale si può contare su un periodo positivo. Anche se ultimamente ci si sente un po’ sfiduciati, ora si possono ottenere buoni risultati.

Pesci

In amore i single devono superare un certo senso di sfiducia che alla lunga può fare male. Per le coppie che si sono sposate da poco è un periodo di recupero, mentre chi si è separato negli ultimi mesi non ha ancora superato la circostanza. In campo professionale occorre aspettare che una propria richiesta venga esaudita.