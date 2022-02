Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 7 al 13 febbraio 2022

Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel periodo settimanale dal 7 al 13 febbraio 2022.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale per il periodo compreso tra il 7 e il 13 febbraio 2022: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo settimanale di Fox dal 7 al 13 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

In amore meglio non discutere, anzi si dovrebbe cercare di avvicinarsi a una nuova persona e lasciarsi andare. Da marzo arriveranno delle novità perché i conflitti cesseranno, ma non va utilizzata questa settimana solo per rimproveri e rivendicazioni.

Toro

Le belle emozioni sono dietro l’angolo e le amicizie di ora possono rafforzarsi nei prossimi mesi: bene soprattutto con i nati sotto il segno dell’Acquario o della Vergine. Sul lavoro, se si vuole cambiare bisogna farlo la prossima settimana.

Gemelli

In amore la Luna giovedì sarà dalla propria parte e il cielo promette grandi cose e bei risultati. Se ci si vuole avvicinare di nuovo ad una persona è bene farlo nel weekend perché il fascino non mancherà Riconciliazioni ci saranno entro la fine di febbraio.

Cancro

In amore non si ha più fiducia e le storie che nascono ora sono particolari, c’è poca disponibilità. Tutto attorno a sé si sta complicando, soprattutto se interessa una persona impegnata.

La stanchezza si fa sentire, ma nell’insieme le energie non mancano e ci sarà un bel recupero.

Oroscopo settimanale di Fox dal 7 al 13 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore si ha un grande fascino e le giornate di giovedì e venerdì promettono bene. Qualche complicazione si potrà superare perché le stelle sono con sé e le storie nate da poco sono favorite. Ottimo e intrigante il legame con i nati sotto il segno dell’Ariete o Gemelli.

Vergine

In amore forse sono già arrivate delle belle novità e anche se non si è più giovane il cielo promette grandi cose, ci di deve solo far notare. Le giornate migliori sono quelle di lunedì e martedì e ora i rapporti sono interessanti.

Bilancia

In amore è bene cercare di mettere un po’ di attenzione e cercare di non ingigantire le polemiche. Qualcuno potrebbe deludere, dunque attenzione ai nati sotto il segno del Capricorno. Sul lavoro, le attività indipendenti, seppur faticose, alla fine porteranno un successo.

Scorpione

In amore la settimana promette bene per chi vuole fare nuove conoscenze, ci si potrebbe anche innamorare di qualcuno che si conosce da poco. La giornata interessante, tutta da vivere, sarà quella di venerdì.

Oroscopo settimanale di Fox dal 7 al 13 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

In amore si stanno vivendo storie passeggere e si avranno dei colpi di fulmine e delle forti attrazioni. E’ bene non giurare amore eterno se non si è davvero convinti perché si potrebbe prendere in giro qualcuno che non se lo merita.

Capricorno

Venere è dalla propria parte e in amore ci si deve solo lasciar andare e mettere da parte l’orgoglio. Sul lavoro, buoni risultati in arrivo: le idee non mancano, bisogna solo di presentarle a chi è in grado di capirle.

Acquario

Venere presto sarà nel segno e non ci si deve deconcentrare. Anzi, una storia che nasce ora può diventare davvero importante perché ci si farà sorprendere dall’amore. E’ bene non essere rigidi e severi nelle decisioni e non giudicare chi ti sta attorno senza prima conoscere.

Pesci

In amore si vogliono fare nuovi incontri, l’oroscopo promette bene e le stelle sono dalla propria parte. Chi ha vissuto una separazione non deve perdersi d’animo: anzi, deve andare oltre. Occhio alla giornata di giovedì, ci sarà un po’ di agitazione nell’aria.