Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 9 al 15 agosto 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 9 al 15 agosto 2021.

Oroscopo settimanale Fox dal 9 al 15 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Toro, Cancro, Vergine, Bilancia, Capricorno e Acquario saranno i segni che potranno godere di un’ottima situazione astrologica in quanto quotati cinque punti su cinque.

La settimana sarà comunque buona per tutti: nessuno viene quotato con meno di tre punti su cinque.

Ariete

Subito dopo Ferragosto Venere sarà in opposizione, dunque per coloro che sono attratti da una persona questo è il momento giusto per portare avanti il rapporto. Se c’è qualche disputa da affrontare con il partner, è meglio parlare subito piuttosto che aspettare la seconda parte del mese che sarà un po’ incerta.

Toro

Le coppie più forti potrebbero fare un passo importante nei prossimi mesi per ritrovare una serenità che sembrava sparita nel corso delle ultime settimane.

In campo professionale sta per iniziare una fase di grandi cambiamenti ma Saturno contrario vi invita a non rischiare con i soldi.

Gemelli

Se si pensa che una relazione non abbia futuro, è meglio non insistere: sembra che di recente i nati sotto questo segno abbiano trovato solo persone con un passato complicato. Attorno a mercoledì 11 agosto potrebbero esserci dei fastidi nelle coppie che hanno vissuto momenti difficili nel passato.

Cancro

In amore, Venere è in buon aspetto e più ci si avvicina al 2022 e meglio sarà. Momenti importanti per le coppie che vogliono ritrovare un’intesa, ma anche per i separati che finalmente potranno trovare una soluzione ai vecchi problemi irrisolti. Quanto al lavoro, saranno giornate molte interessanti ma importanti: si ha voglia di rimettersi in gioco e di ripartire da zero.

Oroscopo settimanale Fox dal 9 al 15 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore molti hanno già fatto una scelta importante ed è un periodo in cui è difficile passare inosservati. Questi pianeti mettono in discussione solo le coppie che hanno avuto problemi per colpa di una competizione nel rapporto, quindi si consiglia di non far notare al partner che si è più forti o si ha sempre ragione. In campo professionale, in questo periodo si dovranno affrontare alcuni cambiamenti.

Vergine

Ottimo oroscopo per l’amore: si è determinati nel vivere alla grande qualsiasi tipo di rapporto e le giornate in arrivo hanno decisamente una marcia in più. Ritorni di fiamma e anche momenti di passione potranno rilanciare il rapporto di coppia e coloro che sono separati potrebbero trovare un nuovo amore.

Bilancia

In amore questo periodo riesce a dare una carica di serenità ed equilibrio per riuscire a vivere le situazioni con più determinazione e tranquillità. Nella vita di coppia, le crisi dei mesi passati devono essere superate e ora è importante fare un progetto che riguarda la vostra relazione. La situazione lavorativa è in crescita anche per coloro che hanno iniziato il 2021 con perplessità.

Scorpione

Non è un periodo terribile: tuttavia, ogni tanto, nella vita di coppia nascono dei battibecchi. Si sta cercando di cambiare molte cose nella propria vita professionale: i lavoratori dipendenti potrebbero aver già fatto richiesta per un nuovo ufficio o proporsi per qualcosa di nuovo.

Oroscopo settimanale Fox dal 9 al 15 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

La seconda metà di agosto sarà migliore: in questo periodo o ci si mette da parte o non si tova la persona giusta. Bisogna stare attenti a non discutere per motivi banali, perché in alcune coppie c’è un po’ di tensione e bisogna tenere sotto controllo l’ansia. Una delle giornate più nervose di questa settimana sarà quella di martedì 10 agosto.

Capricorno

In amore c’è una splendida Venere che favorisce gli incontri e finalmente si sblocca un’emozione: le nuove relazioni porteranno serenità e già all’inizio della settimana si potrebbe fare colpo. Coloro che vivono una bella relazione pensano già al matrimonio e arriveranno grandi novità anche per coloro che condividono un interesse lavorativo con il partner.

Acquario

In amore, a differenza di luglio, Venere non è più contraria. Questa settimana sarà possibile vivere una situazione che porterà diverse emozioni nel proprio cuore. Attenzione però alle persone già impegnate sentimentalmente. Nelle coppie c’è voglia di confrontarsi e di affrontare discorsi che sono stati rimandati per troppo tempo.

Pesci

Venere in opposizione può portare qualche piccolo dubbio in amore e chi ha conosciuto qualcuno che non convince è bene che si prenda del tempo per riflettere. Le giornate più conflittuali di questa settimana saranno quelle di lunedì 9 e martedì 10 agosto. Nella vita di coppia, i problemi non devono mischiarsi con i dubbi o il lavoro, altrimenti si rischia grosso.