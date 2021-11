Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dall'8 al 14 novembre 2021.

Come ogni sabato, Paolo Fox ha reso note le previsioni dell’oroscopo settimanale dall’8 al 14 novembre 2021: qui le previsioni segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dall’8 al 14 novembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Sarà una una settimana di riflessione in amore: il consiglio è quello di non arrabbiaesi soprattutto martedì quando, forse, si dovrà accettare un compromesso.

Sul lavoro, la situazione è in fermento e c’è molto stress nell’aria: meglio non essere impulsivi e rimandare le decisioni.

Toro

Venere inizia un transito che sarà attivo per diverse settimane, ma in amore non bisogna dare nulla per scontato perché potrebbero esserci degli ostacoli da superare. Se interessa qualcuno, meglio riflettere e capire come comportarsi in futuro.

Gemelli

Il cielo in amore promette bene: si ha voglia di lasciarsi andare e anche le stelle sono positive, ma tutto dipende anche dalla propria buona volontà.

Giovedì e venerdì gli incontri saranno favoriti e con Sagittario e Acquario possono nascere belle storie. Attenzione soltanto alle incertezze e ai dubbi se si è legati ad una persona nata sotto il segno dei Pesci.

Cancro

I rapporti di lunga durata dovranno fare i conti con una certa indolenza a causa di una Venere più nervosa del solito. Si potrebbe commettere una piccola trasgressione in amore, magari anche chiudere un rapporto.

Sarà favorito chi vuole fare nuovi incontri.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’8 al 14 novembre 2021: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore c’è tanta agitazione, ma forse sono proprio queste relazioni quelle che affascinano di più i nati sotto questo segno. Quanto al lavoro, ci potrebbero essere piccoli conflitti da superare: forse ci si è messi in gioco, la situazione è nuova e si stanno facendo cose diverse rispetto al passato.

Vergine

Le stelle promettono bene e Venere è dalla propria parte. Se, però, si sta vivendo un rapporto fallimentare, meglio chiudere ogni porta per poter godere a pieno di belle novità: è arrivato il momento di fare chiarezza proprio cuore una volta per tutte. Sul lavoro, presto si vorrà cambiare qualcosa e chi studia riceverà una bella soddisfazione.

Bilancia

In amore saranno favoriti tutti quelli che sono single e cercano l’anima gemella, anche se all’inizio sono sempre un po’ diffidenti.

Attenzione soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì: da giovedì tutto procederà a gonfie. In campo professionale meglio parlare se c’è qualcosa che non va: inutile fare polemiche martedì.

Scorpione

Venere è in ottimo aspetto e l’amore promette bene, ma a volte si è troppo diffidenti e si parte prevenuti. Bisogna cercare di essere più fiduciosi perché il periodo passato è stato difficile per tutti, non solo per se stessi.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’8 al 14 novembre 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Venere sta continuando la sua fase positiva iniziata ad ottobre e tutto ora procede senza polemiche. Quanto al lavoro, un progetto sarà di successo nelle prossime settimane e qualcuno si sta accorgendo finalmente di sé e del proprio valore.

Capricorno

In amore, il transito di Venere è positivo e mezzo cielo è dalla propria parte. I sentimenti promettono bene anche per i single e per tutti quelli che cercano una storia o vogliono recuperare un rapporto. Se si tiene a qualcuno, il consiglio è di farsi avanti già da martedì.

Acquario

In amore le crisi si possono risolvere anche se non si è mai di tante parole: ora è importante sfruttare l’aspetto dei pianeti visto che la Luna da mercoledì sarà dalla propria parte. Sul lavoro il periodo è interessante: ora si è più liberi e si ha più spazio da dedicare a se stessi.

Pesci

Ora che Venere inizia un transito importante, si ha voglia di lasciarsi andare all’amore: se si ha una storia solida alle spalle, ora si deve cercare di fare le cose che sono state rimandate per troppo tempo. Sul lavoro forse una promessa non è stata mantenuta e ci si vuole vendicare.