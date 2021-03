Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 marzo al 4 aprile 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 29 marzo al 4 aprile 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 29 marzo al 4 aprile 2021

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Ariete, Gemelli, Sagittario e Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Molti pianeti transitano in questo segno e ciò non può che indicare un grande fascino e un grande desiderio di rivalsa, soprattutto se nel passato ci sono stati problemi o separazioni. Le relazioni che nascono adesso sono molto intriganti.

Toro

La primavera inoltrata porta emozioni interessanti da vivere, tanto più che da metà aprile Venere entrerà nel segno.

La voglia di rimettersi in gioco non manca se per caso si è rimasti troppo lontani dai sentimenti.

Gemelli

Il periodo diventa emozionante per tutti coloro che stanno cercando qualcosa di nuovo da vivere. Chi a gennaio ha chiuso una storia o l’ha rimessa in discussione ora rivendica le proprie ragioni. Quanto al lavoro, Giove e Saturno sono favorevoli e invitano a fare scelte importanti in vista del futuro.

Cancro

L’amore è sempre il proprio pensiero principale ma in questi giorni si resta incerti: lunedì sarà una giornata un po’ pesante. Alle coppie che riescono ad essere lungimiranti e a guardare oltre le difficoltà che si devono affrontare al momento tutto sembrerà più facile.

Leone

Sole e Venere sono favorevoli, il che vuol dire che il proprio fascino aumenta, si appianano le polemiche e potrebbe esserci anche il ritorno di una storia iniziata qualche tempo fa. Non bisogna comunque sottovalutare i nuovi incontri: la giornata di venerdì per esempio sarà molto intrigante.

Vergine

Le stelle sono neutrali: se il cuore è solo non si cerca nulla, ma se capita l’occasione si potrebbe anche pesare di lasciarsi andare. Gli uomini nati sotto questo segno sono tropo presi dalle questioni di lavoro mentre le donne devono dimenticare un triste incontro fatto nel passato.

Bilancia

I pianeti in opposizione rendono un po’ difficile pensare ad un nuovo amore, o quantomeno ora non ci si aspetta nulla dal destino. Quanto al lavoro, non sarà una settimana particolarmente tonica e non tutto l’impegno è ricambiato come si vorrebbe.

Scorpione

Già da qualche tempo le coppie potrebbero avere maturato un atteggiamento critico o schivo nei confronti delle persone che stanno intorno, anche in famiglia. La vita sentimentale è in fase di evoluzione malgrado la sempre latente aggressività di un Giove dissonante.

Sagittario

Le stelle sono molto favorevoli: potrebbe anche tornare il desiderio di fare incontri e entro metà aprile potrà accadere qualcosa di bello. Le giornate in arrivo riportano emozioni nella propria vita e i cuori liberi potranno cogliere l’opportunità.

Capricorno

Con queste stelle controverse è meglio evitare azzardi: chi ci tiene ad un rapporto è bene che mantenga la calma. Quanto al lavoro, per i liberi professionisti che vogliono allargare il loro raggio d’azione questo è un periodo di riflessioni e non di fatti.

Acquario

Con queste stelle si deve solo fare un passo verso l’amore: tendenzialmente i nati sotto questo segno vivono i rapporti al limite, ma ora è bene che trovino un po’ di buon senso. Per i single aprile promette successo: sta a loro scegliere la persona giusta.

Pesci

Le passioni della vita nascono all’improvviso e ora, con Mercurio che transita nel segno, non è escluso che ci siano proposte intriganti in giornate come quelle di mercoledì, giovedì e domenica. Il consiglio è quello di non esitare a farsi avanti, soprattutto se si deve dimenticare un passato difficile.